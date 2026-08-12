Vitézy Dávid meglepte az MTK-elnök Deutsch Tamást

MTK;Vitézy Dávid;Deutsch Tamás;Sorsok Háza;

2026-08-12 05:50:00 CEST

Ha a korábbi években a kormány járt volna el így a fővárossal szemben, akkor azt Vitézy Dávid fővárosi képviselőként elsőként kifogásolta volna – bírálta a miniszter eljárását Deutsch Tamás fideszes politikus, az MTK elnöke.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a hétvégén a közösségi oldalán adta hírül, hogy megkezdődött a társadalmi egyeztetése annak a törvénytervezetnek, amelynek elfogadásával a Vörösmarty tér, a Széchenyi István tér, a Podmaniczky Frigyes tér és a József Attila utca vagyonkezelője ismét a fővárosi önkormányzat lenne. Bár nem keltett különösebb figyelmet, bejegyzése végén a miniszter azt is megemlítette, hogy a kormány visszavenné a józsefvárosi Sorsok Háza mögötti, ingyen átadott területeket az MTK-tól. Az ingatlan állami tulajdonban maradna, méltó hasznosításáról később születhet döntés, de – egészítette ki Vitézy Dávid – „nem árulok el titkot: a Tisza-kormány bérlakásépítési programjának egyik lehetséges területe lehet ez a rozsdaövezet”.

Megkerestük Deutsch Tamás fideszes EP-képviselőt, az MTK elnökét, akitől egyebek mellett azt kérdeztük: előzetesen történt-e valamilyen egyeztetés az ügyben a kormányzattal, ha igen, kivel és milyen formában? A Sorsok Háza elnevezéssel épült ingatlankomplexum is visszakerülne-e az államhoz, ami jó eséllyel azt jelentené, hogy nem valósul meg a Brüll Alfréd Ház – Magyar Zsidó Örökség Parkja?

Deutsch Tamás hangsúlyozta, hogy a Vitézy Dávid Facebook-bejegyzésében hivatkozott törvénytervezet közvetlenül nem érinti a Brüll Alfréd Ház – Magyar Zsidó Örökség Parkja projektet. A volt Sorsok Háza épületegyüttes és az ingatlan az MTK Budapest sportegyesület tulajdonában van, a Brüll Alfréd Ház fejlesztése pedig az előzetes tervek szerint, az illetékes kormányzati szervekkel együttműködésben halad.

„A törvénytervezet által érintett másik, szomszédos ingatlannal kapcsolatos kormányzati szándék változásáról (a tulajdonosi kijelölésünk visszavonásáról) az elmúlt hónapok folyamatos, az ingatlan tulajdonunkba kerülését előkészítő egyeztetései ellenére egy miniszteri Facebook-bejegyzés végén, egy félmondatból értesültünk, sajnálattal” – közölte Deutsch Tamás. Ha a korábbi években a kormány járt volna el így a fővárossal szemben, akkor azt Vitézy Dávid fővárosi képviselőként elsőként kifogásolta volna. Joggal – tette szóvá az MTK elnöke.

Deutsch Tamás – Bóka János miniszter társaságában – tavaly szeptemberben állt a nyilvánosság elé azzal, hogy a kormány döntése révén az MTK átveszi a Józsefvárosi pályaudvar helyén létrehozott, régen elkészült, de az emlékezetpolitikai viták miatt soha meg nem nyitott holokauszt-emlékközpontot, a Sorsok Házát. A hányattatott előéletű intézmény új neve Brüll Alfréd Ház – Magyar Zsidó Örökség Parkja lesz.

Az épületegyüttesben felállítanak egy „nagy léptékű, világviszonylatban is érdeklődést” kiváltó holokauszt-emlékművet, valamint létrehozzák az MTK-múzeumot. Deutsch akkori tájékoztatása szerint szeptembertől itt fog működni az MTK által alapított köznevelési intézmény, a Brüll Alfréd Általános Iskola, Gimnázium és Technikum is. Az MTK két másik ingatlant is kapott. A sportklub elnöke azt ígérte, hogy a többhektárnyi területen olyan közpark létesül majd, amelynek minősége és színvonala a Városligethez lesz mérhető.

Deutsch Tamás akkor azt nyilatkozta a Népszavának, hogy a fenntartás, működtetés költsége évente mintegy 450–500 millió forintot tesz ki, amely költségvetési támogatás formájában áll majd rendelkezésre. A koncepcióban szereplő MTK-múzeum, a Brüll iskola, a többfunkciós közösségi tér kialakítására, valamint a közpark megtervezésére kétmilliárd forintos költségvetési támogatást biztosít az Orbán-kormány – hangzott el. Mostani válaszában Deutsch Tamás nem tért ki az anyagi vonzatokra.

A Mazsihisznek egészen más elképzelései voltak a Sorsok Házával. (A fideszes kormány előzőleg a konkurens vallási szervezetnek, a Köves Slomó-féle EMIH-nek adta az épületegyüttest, aztán – az eredménytelenséget látva – visszavette tőle.) Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke elsőként 2023 nyarán, a Népszavának beszélt arról az elképzeléséről, hogy a Sorsok Házának a Páva utcai emlékközpont, azaz „egy már meglévő és jól működő intézmény” fennhatóságába kellene kerülnie.

A Mazsihisz.hu beszámolója szerint Grósz Andor – Darvas István főrabbi társaságában – idén július 8-án a kulturális minisztériumban egyeztetett Heidl György államtitkárral és Czeti István helyettes államtitkárral. Az egyik téma a Sorsok Háza esetleges integrálása volt a Páva utcai emlékközpontba. Bár a találkozó azzal zárult, hogy a jövőben rendszeresek lesznek a szakmai konzultációk a tárca és a Mazsihisz között, Vitézy Dávid és Deutsch Tamás szavai alapján több mint valószínű, hogy ez a kérdés már eldőlt.