Nyilvántartást hoz létre a közbeszerzésekből bűncselekmény miatt kizárt szereplőkről az Integritás Hatóság

közbeszerzés;kizárás;nyilvántartás;Integritás Hatóság;

2026-08-13 08:20:00 CEST

Lehetőség lesz akár az öntisztázásra is.

Az Integritás Hatóság megkezdi a közbeszerzésekből bizonyos bűncselekmények elkövetése miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartása vezetését – jelentette be az állami szerv.

A tájékoztatás szerint a hatályba lépett szabályozás célja, hogy

a közbeszerzési eljárásokból kiszűrje azokat a gazdasági szereplőket, amelyekkel szemben a törvényben meghatározott egyes bűncselekmények elkövetésével kapcsolatos kizáró okok fennállnak, ugyanakkor lehetőséget nyújt az úgynevezett öntisztázási eljárás igénybevételére is.

A nyilvántartás vezetése – áll a közleményben – fontos lépés abban a folyamatban, amelynek révén Magyarország ismét részesül az európai uniós forrásokból.

Az Integritás Hatóság elindítja az első nyilvántartásba vételi eljárásokat, és megkezdi a közbeszerzésekből kizárt gazdasági szereplők nyilvántartásának vezetését. „A nyilvántartás célja annak biztosítása, hogy a közbeszerzési eljárásokban ne vehessen részt olyan gazdasági szereplő, amellyel, vagy amelynek vezető tisztségviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával, cégvezetőjével, illetve tényleges tulajdonosával szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)–ag) alpontjaiban meghatározott bűncselekmények miatt jogerős bírósági határozat született, és amelynek vonatkozásában az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022. évi XXVII. törvény szerinti nyilvántartásba vétel feltételei fennállnak” – közölte a hatóság. Hozzátette, a szabályozás lehetőséget biztosít az öntisztázásra is, ennek keretében az érintett gazdasági szereplő igazolhatja, hogy a kizárás alapjául szolgáló körülmények bekövetkezését követően olyan intézkedéseket tett, amelyek alapján megbízhatósága helyreállt. Sikeres öntisztázás esetén a gazdasági szereplő mentesülhet a nyilvántartásba vétel alól, illetve törölhető a nyilvántartásból.

Az eljárást az Integritás Hatóság hivatalból folytatja le, és annak során az elektronikus ügyintézés kötelező. A közlemény szerint amennyiben az eljárással érintett gazdasági szereplő érdemi nyilatkozatot kíván tenni az öntisztázás iránti eljárásban, úgy válaszában legalább azt köteles bemutatni, valamint dokumentumokkal igazolni, hogy

a bűncselekménnyel okozott kárt – a károsult által elfogadott mértékben – megtérítette vagy arra meghatározott határidővel kötelezettséget vállalt,

a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervekkel aktívan együttműködve, átfogóan tisztázta az ügy tényállását és körülményeit,

és olyan technikai, szervezeti és személyi intézkedést hozott, amely alkalmas a további bűncselekmény megelőzésére.

Ezeket az intézkedéseket a válasz beérkezéstől számított 20 napon belül – a bűncselekmény súlyosságának és sajátos körülményeinek figyelembevételével – a hatóság értékeli, hogy döntést hozzon a gazdasági szereplő nyilvántartásba történő felvételéről.