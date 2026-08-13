Az Orbán-kormány idején 56 százalékkal több titkos megfigyelést engedélyeztek, mint az azt megelőző években

megfigyelés;Igazságügyi Minisztérium;megfigyelések;

2026-08-13 07:50:00 CEST

Ez derül ki a tiszás Néher András által az Igazságügyi Minisztériumtól kikért adatokból.

Kikérte a 2002 és 2010 közötti megfigyelések számát az Igazságügyi Minisztériumtól Néher András, Győr és térsége Tisza párti országgyűlési képviselője. Korábban ugyanis a 24 cikkéből már kiderült, hogy 2010 és 2026 között összesen 18 906 esetben kaptak engedélyt a titkosszolgálatok titkos megfigyelésre az aktuális igazságügyi minisztertől.

Néher András a Facebook-oldalán azt írja, a kézhez kapott dokumentum alapján a szocialisták 8 évében 6040 esetben adott engedélyt az igazságügyi miniszter titkos megfigyelésre. Ez – állapítja meg a politikus – azt jelenti, hogy

Orbán Viktor kormányai idején évi átlag 1181, míg azt megelőzően évi átlag 755 megfigyelést engedélyeztek, ami 56 százalékos növekedést mutat.

„56 százalékkal többször figyeltek meg minket az elmúlt 16 évben, mint az azt megelőző szocialisták vezette 8 évben. Ez drasztikus növekedés” – zárja a posztját Néher András.

Panyi Szabolcs újságíró szerdán ugyancsak a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy nem kapott betekintést a róla készült megfigyelési anyagokba, és az általa július végén megkeresett két nemzetbiztonsági szolgálat sem válaszolt a megkeresésére. Szerinte ez azt mutatja, hogy az Orbán-rendszer politikai célú titkosszolgálati műveleteinek feltárása az új kormány alatt sem halad könnyen. Megjegyezte, az Alkotmányvédelmi Hivatal és az Információs Hivatal az általa szabott augusztus 6-i határidőig, és azóta sem reagált a levelekre. Hozzátette: elutasítás esetén további polgári jogi eljárásokat indítana, indokolt esetben pedig büntetőeljárás kezdeményezését is kilátásba helyezte.