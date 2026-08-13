Újabb, ezúttal 225 milliós bírságot kapott az eMAG a mulasztásai miatt

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2026-08-13 10:39:00 CEST

A webáruház üzemeltetői hiányosan teljesítették a saját vállalásaikat.

Megint megszegték a saját vállalásaikat az eMAG webáruház üzemeltetői – tárta fel utóvizsgálatában a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A versenyhivatal csütörtöki közleménye felidézi, a romániai központú e-kereskedelmi platform működtetői a magyar vállalkozások támogatását ígérték, ezt azonban csak részben, illetve hiányosan valósították meg. Emiatt a GVH Versenytanácsa 225 millió forint bírságot szabott ki az eMAG-ot üzemeltető cégekre, amelyek elismerték a mulasztásokat.

A GVH közleményében emlékeztetett arra, hogy számos szabálytalanságot és hiányosságot tárt fel 2021 májusában a Gazdasági Versenyhivatal a romániai központú eMAG webáruház üzemeltetőivel – Dante International S.A., illetve Extreme Digital-eMAG Kft. – szemben folytatott eljárásában. A GVH akkor 200 millió forint bírságot szabott ki a cégekre, amelyek az eljárás eredményeként összességében mintegy 4 milliárd forint értékű intézkedéscsomagot is vállaltak. Ennek utóvizsgálatát részben már 2023-ban elvégezte a versenyhatóság, megállapítva, hogy a cégek hiányosan teljesítették a saját vállalásaikat, amiért az eMAG újabb 50 millió forint bírságot kapott a GVH Versenytanácsától.

A 2021-ben lezárt, eredeti eljárás eredményeként az eMAG egy csaknem 3 milliárd forintos, a hazai vállalkozásokat támogató program megvalósítását is vállalta. Ennek utóvizsgálatát 2025 februárjában kezdte meg a GVH. A most lezárt eljárás során a nemzeti versenyhatóság megállapította, hogy

az eMAG-ot üzemeltető vállalkozások a saját maguk által vállalt és a GVH által előírt kötelezettségeik egy részét ezúttal sem teljesítették, illetve a vállalásaikat nem az előírt tartalommal valósították meg.

Ennek következtében a vállalt intézkedéscsomag eredményei elmaradtak a várakozásoktól, kellő mértékben nem segítették elő a magyar vállalkozások online jelenlétét.

Az eMAG online webáruházat működtető cégek az eljárás során elismerték a mulasztásokat és lemondtak a jogorvoslati jogukról.

Mindezek alapján a GVH Versenytanácsa újabb 225 millió forint bírságot szabott ki az e-kereskedelmi platformot üzemeltető cégekre, ami a GVH történetének második legnagyobb utóvizsgálati bírsága.

Az eMAG Magyarország Kft.-t – egy másik ügyben – idén egyszer már megbírságolta a GVH, a magyar fogyasztók megtévesztése miatt a GVH Versenytanácsa 2026 januárjában 235 millió forint bírságot szabott ki a cégre.