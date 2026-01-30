235 milliós bírságot szabott ki az eMAG-ra a GVH, mert megint megtévesztette a magyar vásárlókat

GVH;pénzbírság;tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat;Gazdasági Versenyhivatal;eMAG;

2026-01-30 10:35:00 CET

A romániai központú e-kereskedelmi cég több szempontból is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

Több jogsértést is elkövetett az eMAG Magyarország Kft. – tárta fel a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A romániai központú e-kereskedelmi cég több szempontból is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott és nem megfelelően tájékoztatta a magyar vásárlókat. A GVH Versenytanácsa ezért 235 millió forint bírságot szabott ki a webáruházat működtető vállalkozásra - közölte a lapunkhoz eljuttatott közleményében a hivatal.

Azt írják, a Gazdasági Versenyhivatal 2024 februárjában indított versenyfelügyeleti eljárást az eMAG webáruházat üzemeltető magyarországi vállalkozással szemben. Az eljárás során a GVH feltárta, hogy a romániai központú vállalkozás több szempontból is jogsértő, tisztességtelen kereskedelemi gyakorlatot folytatott.

A GVH Versenytanácsa megállapította, hogy az e-kereskedelmi cég

a 2023. július 25-28. közötti „Őrült napok” akciója során valótlan mértékű kedvezményekkel hirdette weblapján és alkalmazásában a divat kategória számtalan termékét;

2023. október 31-től a termékek (várható) szállítási idejével kapcsolatos tájékoztatási gyakorlatának kialakítása során nem a szakmai gondosság követelményének megfelelően járt el;

2023. július 22-től 2024 áprilisáig egyes termékeket a honlapján és a mobil alkalmazásában, hogy a fogyasztók jogszabályon alapuló 14 napos elállási jogát és jótállási jogát a vállalkozás ajánlatának sajátosságaként (előnyként) tüntette fel;

2024. április 17-től weboldalán és applikációjában a szállítási és utánvételi költségeket homályos, érthetetlen, követhetetlen módon tüntette fel.

Mindemellett a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálata kiterjedt az eMAG-ot működtető vállalkozás fogyasztói értékelések moderálásával kapcsolatos gyakorlatára is. E tekintetben a GVH Versenytanácsa jogsértést nem állapított meg, hanem kötelezte a céget a kötelezettségvállalásának megvalósítására. Ez az értékelési szabályok felülvizsgálatára, következetesebb alkalmazására, fogyasztók irányába történő egyértelműbb kommunikálására, valamint az eladók (szállítás) értékelésének lehetővé tételére irányul.

Mivel a vállalkozás az eljárás során együttműködött a GVH-val, elismerte a feltárt jogsértéseket és lemondott a jogorvoslati jogáról, a GVH Versenytanácsa összesen

235 millió forint bírságot szabott ki a cégre, amit 30 napon belül köteles befizetni a magyar központi költségvetésbe.

Emellett a GVH megfelelési jellegű intézkedések végrehajtására is kötelezte az eMAG-ot, amely magában foglalja egy általános fogyasztóvédelmi megfelelési program kidolgozását és bevezetését, valamint a szállítási becslések rendszerének és a szállítási határidővel kapcsolatos tájékoztatásoknak a továbbfejlesztését, továbbá az utánvételi díj feltüntetésének egyértelműbbé tételét.