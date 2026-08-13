Tenerifén fogták el az európai körözési toplistán is szereplő magyar párt

Tenerifén fogták el azt a magyar párt, amelynek a tagjai egy kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetben töltöttek be irányító szerepet, és az európai körözési toplistán is szerepeltek.
A rendőrség közleménye felidézi, kiterjedt nyomozást folytattak egy kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezettel szemben. Bár a hálózat szigorú, zárt rendszerben működött, a hatékony felderítő munkának hála a nyomozók a szervezet tevékenységét felszámolták, és
a kutatások során több ezer tő marihuánát, valamint több mint 180 kilogramm már leszárított kábítószert foglaltak le.
Az eljárás során azonban a szervezetben vezető szerepet betöltő 32 éves férfi, B. B. és társa, egy 32 éves nő, V. V. – akik a magánéletben is egy párt alkotnak – a felelősségre vonás elől ismeretlen helyre menekültek. A bűncselekmény, illetve a kábítószer különösen jelentős mennyisége és kiemelkedő tárgyi súlya miatt a páros először a magyar rendőrség TOP 50-es körözési listájára került fel, majd a szökés és a bűncselekmény nemzetközi jellege miatt az EU legkeresettebb bűnözőit felvonultató Europe's Most Wanted (EUMOSTWANTED) listáján is helyet kaptak.
Mivel feltételezhető volt, hogy a páros külföldre távozott, a vármegyei felderítők és nyomozók a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Célkörözési Osztályának segítségét kérték. A magyar fejvadászok munkájának és a szervezetek közötti hatékony együttműködésnek köszönhetően hamar kiderült, hogy a keresett személyek nagy valószínűséggel Spanyolországban bujkálnak.
Az KR NNI fejvadászai az Európai Célkörözési Egységek Hálózatán (ENFAST) keresztül azonnal felvették a kapcsolatot a spanyol társszervekkel, a magyar és a spanyol nyomozók szoros együttműködésének eredményeként pedig pontosan behatárolták, hogy a két körözött Tenerifén tartózkodik.
A párost végül augusztus 7-én a spanyol rendőrség tenerifei speciális egységének bevonásával fogták el a szigeten. A két magyar állampolgár jelenleg átadási letartóztatásban van, a magyarországi átadásukról a spanyol hatóságok döntenek.
A már elfogott körözött személyek hazaszállításának nemzetközi koordinációját az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központja (NEBEK) végzi.