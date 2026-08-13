Eloltották a tüzet Öskünél, már járható a 8-as főút és a vonatközlekedés is újraindult

Eloltották a lángokat a Veszprém megyei Öskünél, ahol körülbelül húsz hektárnyi területen égett az aljnövényzet a Mecset és az Ibolya utca közelében – közölte csütörtök reggel a katasztrófavédelem.
A tűz egyik gócpontja a Hegyalja úton volt, ahol több ház telkét is érintették a lángok. Az ajkai, a veszprémi, a kisbéri, a sárbogárdi, a pápai, a badacsonytomaji, a siófoki, a pannonhalmai és a székesfehérvári hivatásos tűzoltók a Veszprém vármegyei tűzoltósági főfelügyelő irányítása mellett oltották el a lángokat. Az oltásban a honvédség és a civil lakosság is részt vett.
A tűz miatt a rendőrség órákra lezárta a 8-as főutat Pétfürdő és Hajmáskér között, továbbá a vonatok sem közlekedtek Veszprém és Székesfehérvár között. A Mávinform ugyancsak csütörtök reggel tudatta, hogy a Budapest – Veszprém vonalon már nem kell pótlóbuszra szállni.