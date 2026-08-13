rendőrség;tűz;tűzoltók;Veszprém megye;vonatközlekedés;8-as főút;Öskü;

2026-08-13 09:40:00 CEST

Eloltották a tüzet Öskünél, már járható a 8-as főút és a vonatközlekedés is újraindult

Mintegy húsz hektárnyi területen égett az aljnövényzet, a lángok több ház telkét is érintették.