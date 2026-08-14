Tankerületi, iskolai korrupció: négy esetben még nyomoz a rendőrség, egy összevont ügyben már vádemelési javaslat is van

oktatás;korrupció;nyomozás;vádemelési javaslat;tankerületi központok;

2026-08-14 05:50:00 CEST

A folyamatban lévő nyomozások közé tartoznak a Belső-pesti Tankerületi Központot, illetve a Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumot érintő eljárások is.

Jelenleg összesen négy esetben folytat eljárást a rendőrség tankerületi központokat és iskolákat érintő korrupciós ügyekben – tudta meg a Népszava az Országos Rendőr-főkapitányságtól (ORFK). Idén januárban még öt folyamatban lévő ügyről kaptunk tájékoztatást a rendőrségtől, az ORFK mostani közlése szerint a nyomozó hatóság azóta két ügyet egyesített, majd vádemelési javaslattal befejezett. Ugyanakkor egy új eljárást is elrendeltek vesztegetés elfogadása miatt.

A fentiek alapján tehát jelenleg összesen négy ügy van folyamatban, az ORFK tájékoztatása szerint ezek közé tartoznak a Belső-pesti Tankerületi Központot, illetve a Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumot érintő eljárások is, amelyekről külön kérdeztük a rendőrséget, de a folyamatban lévő nyomozások érdekeire tekintettel nem adhattak bővebb információt.

Megírtuk: 2025 januárjában még kilenc büntetőeljárás volt folyamatban – például hivatali visszaélés, sikkasztás, hűtlen kezelés miatt –, amelyekben oktatási intézmények, tankerületi központok voltak érintettek. Ezek közül idén januárig négy esetben döntöttek a nyomozás megszüntetéséről. A Belső-pesti Tankerületi Központ korábbi gazdasági vezetőjét 2024 áprilisában vették őrizetbe korrupciós és anyagi visszaéléssel kapcsolatos ügyek mellett kábítószer-birtoklás miatt is. A Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium főigazgatóját pedig 2024 decemberében hallgatta ki a rendőrség sikkasztás és hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt.

A Tisza-kormány az idei nyár folyamán átvilágította a tankerületi központok és a központokért felelős Klebelsberg Központ (KK) működését, ennek során több szabálytalanságot is feltártak. Például a KK olyan engedélyezési rendszert alakított ki a tankerületi központok pénzügyi, informatikai és adományozási döntéseinél, amelyre nem volt törvényi felhatalmazása.

Ugyanakkor a KK sem saját működésében, sem a tankerületek gazdálkodásának ellenőrzésében nem alakított ki megfelelő kontrollmechanizmusokat, ami növelte a pénzügyi és integritási kockázatokat. Voltak olyan kiadások is, amelyeket több esetben a bérekre szánt keretből fedeztek.

Érdeklődtünk az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumnál, hogy az átvilágítás során a KK mellett a tankerületi központok működésével összefüggésben is találtak-e szabálytalanságokat. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatást későbbre ígérték.