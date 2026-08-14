Orbán Viktor;közösségi média;Kaminski Fanny;túlárazás;

2026-08-14 06:00:00 CEST

„A törvényeket mindenkinek be kell tartani” – hallhattuk jó néhányszor Orbán Viktor szájából. Nehéz lenne ezzel vitatkozni. Különösen akkor, amikor több mint négymilliárd forint közpénzről van szó. A Miniszterelnökség ugyanis feljelentést tett az Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseihez kapcsolódó szerződések miatt.

A Kaminski Fanny (Orbán Viktor korábbi korábbi kommunikációs tanácsadója és közösségimédia-felelőse) által vezetett Triton Communications 44 hónap alatt több mint 4,2 milliárd forintot kapott a munkájáért. A videók átlagosan 15 másodpercesek voltak, és akadt olyan hónap, amikor több mint 63 millió forintért összesen 21 percnyi videó és 411 fotó készült.

Ez már az a kategória, ahol az ember önkéntelenül is elkezdi keresni a rejtett extrákat. Aranykeretes fotók? Műholdas közvetítés? Pandabőrből készült egéralátét?

Kaminski Fanny persze gyorsan reagált a közösségi médiában: „Büszkeség a meghurcoltak közt az elsők között lenni. Köszi, Bálint!” Azt is elmagyarázta, hogy a Triton nem csupán fotókat és videókat készített, a cég Orbán Viktor honlapját is üzemeltette, grafikai és egyéb kommunikációs feladatokat végzett, és – ami különösen fontos – napi 24 órában rendelkezésre kellett állnia.

Ez kétségtelenül megnyugtató. Ez az a pont, ahol szeretném jelezni, ha a 24 órás rendelkezésre állás ilyen értéket képvisel, akkor: hajrá, orvosok, hajrá, ápolók, és mindenki aki hasonló cipőben jár! Negyvennégyszeres béremelésre fel! Kaminski szerint ráadásul több mint harmincan dolgoztak a feladaton. Itt jegyezném meg, az egyenlően elosztva még mindig körülbelül 3 milliós havi bért jelentene fejenként.

Kaminski azt is hozzátette, hogy az összeget az infláció is jelentősen növelte. Én erre már csak annyit tudok mondani: kár az erőlködésért, ez mindenhogyan rohadt sok pénz, még egy ilyen – egyébként vitathatatlanul – fontos, de nem nemzetbiztonsági szintű munkára is.

Talán az áldozati póz helyett érdemesebb lenne megmutatni, pontosan milyen munka ért 4,2 milliárd forintot az adófizetőknek. Mert ha mindössze az történt, aminek az eredményét mi magunk is láthattuk, akkor kár tovább fáradni a magyarázkodással. Persze meglepődnék, ha hirtelen előkerülne bármi, ami a látottakon túl ezt az összeget érdemben indokolná.