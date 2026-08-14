Gulyás Márton lemondott a Partizán főszerkesztői posztjáról

lemondás;Gulyás Márton;Partizán;

2026-08-14 09:06:00 CEST

Szeptember elsejétől Földiák Vince veszi át a helyét.

Hosszabbra nyúlt a távollétem, mint ahogy azt eredetileg terveztem, emiatt aztán igen sokminden összegyűlt, amiről most egy füst alatt szeretnék beszámolni – mondta pénteken közzétett videójában Gulyás Márton, a Partizán főszerkesztője, miután hónapokig nem szerepelt a csatornán.

Ezután arról beszélt, tizennégy éve diagnisztizáltak nála szívritmuszavart, de tavaly ősszel, télen rosszabbodni kezdett az állapota, egyre gyakrabban újult ki nála a ritmuszavar. – Végül egy többórás, nyitott szívműtét keretében megoldották mindazokat a problémákat, amelyek a korábbi bajaimat okozták. Tökéletesen sikerült az operáció, kiváló állapotban vagyok – hangsúlyozta.

Ezután elmondta:

belevágtak egy átfogó dokumentumfilm készítésébe, melyben országos kitekintésben vizsgálják majd a hazai szív- és érrendszeri megbetegedések kérdéskörét.

Olyan részleteket és összefüggéseket igyekeznek bemutatni, melyek reményeik szerint érdemben formálhatják az egészségügy átalakításával kapcsoaltos mostani diskurzust.

Gulyás Márton bejelentette azt is, hogy

lemondott a Partizán főszerkesztői posztjáról, a szervezet egésze új főszerkesztőt választott, így szeptember elsejétől Földiák Vince veszi át a helyét.

– Sosem terveztem főszerkesztőnek lenni, ez a pozíció kvázi létrejött körülöttem. Voltak időszakok, amikor igyekeztem jobban megfelelni az ezzel járó követelményeknek, de igazán jó főszerkesztője sose voltam a szervezetnek – fogalmazott, hozzátéve: több benne az egyéni alkotókedv, semhogy igazán örömét tudja lelni mások munkájának a gondozásában. – Márpedig ez az igazán fontos feladata egy főszerkesztőnek: másokban gondolkozni és mások munkájának a támogatásában kibontakozni – hangsúlyozta. Szerinte a Partizánnak most egy tőle radikálisan eltérő karakterű, a közösségért áldozatkészebb és elkötelezettebb szakmai vezetőre van szüksége.

Gulyás Márton közölte,

nem tűnik el a Partizánról, marad az alapítvány kuratóriumi elnöke, és sokkal több ideje lesz nagy, átfogú videós anyagok készítésére.

Földiák Vince – aki 2015 szeptemberében Gulyás Márton után a Slejm második szerkesztője volt – közölte, a Tisza választási győzelmével gyökeresen átalakult a közélet szerkezete és működése. „Természetes, hogy ez a változás mélyen érinti azt a közeget is, amelynek fő feladata közös ügyeink közvetítése – a médiát. Mindennek pusztán következményei azok a változások – vezetőváltások, átigazolások, az átalakuló közmédia és a kormányzat elszívó hatása, – amelyek több más médiaszervezethez hasonlóan minket is érintenek. A fő kérdés az, hogy hogyan tudja újraértelmezni és megtalálni a társadalmi szerepét az a közeg, amely 16 évig kormányfüggetlennek nevezte magát. Az önmeghatározás mindeddig a Fidesztől való függetlenséget jelentette: a kormányváltás után bár a feladatunk ugyanaz – a mindenkori hatalom bármiféle befolyástól mentes ellenőrzése és számonkérése, –.de abban, hogy ezt hogyan csináljuk, meg kell tudnunk haladni a NER-ben született és megcsontosodott reflexeinket, ami azt igényli, hogy újragondoljuk működésünket” – hangsúlyozta.

Közölte azt is, hogy új vezetési struktúrát állítottak fel.

„A cégjogi és az operatív vezetés különválik: korábban a csatornát tulajdonló alapítványt egyszemélyben képviselte Gulyás Márton, az operatív vezetési feladatokat pedig Pap Ivánnal közösen látta el. A jövőben az alapítványt cégjogilag háromszemélyes kuratórium képviseli, Gulyás Márton kuratóriumi elnökként, Pap Iván pénzügyi vezetőként és jómagam főszerkesztőként”

– tudatta a leendő főszerkesztő. Hozzátette, a szervezet operatív vezetését a Főszerkesztői Bizottság látja el, melynek tagjai rajta kívül Janan Mirwais, Puskár Krisztián és Szurovecz Illés főszerkesztő-helyettesek, a munkájukat gyártási kérdésekben pedig Kubik Bence gyártási szakmai vezető fogja segíteni.