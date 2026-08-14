Orbán Anita: Az iratok egy részét ledarálták, de azért maradtak információink

Külügyminisztérium;átvilágítás;nagykövetek;diplomata-útlevél;magánrepülőgép;Orbán Anita;

2026-08-14 07:44:00 CEST

A külügyminiszter elmondta, el volt hanyagolva az egész diplomáciai kar, a céljuk pedig a ciklus végére visszaállítani az életpályamodellt. Beszélt arról is, hogy az Orbán-kormány idején nemcsak a magángépek voltak indokolatlanok, hanem az is, ahogy használták őket, és megesett, hogy az egyik politikus akkori és volt felesége egy órával kerülte el egymást a kormányváróban.

Zajlik a Külügyminisztérium átvilágítása, ez nagyon körültekintő, lassú folyamat, mert sok minden nincs digitalizálva – erről is beszélt Orbán Anita a 24-nek adott interjújában. A külügyminiszter hozzátette, „dobozokban állnak az iratok, amiket a kollégák átnéznek”.

Iszonyatos mennyiségű iratot kell feldolgoznunk, amelyeknek egy részét ledarálták, de azért maradtak információink – mondta a tárcavezető. Hozzátette, van, hogy előkerül egy információmorzsa, amely egy következő nyomhoz vezet, ilyenkor mennének tovább, de sokszor falakba ütköznek, mert nincs folytatás, vagy nem találják a következő nyomot. Mondjuk azért, mert volt egy terv, de nem készült belőle kormányhatározat.

Elmondása szerint az átvilágításnak két célja van:

feltárni a múltban történt visszaéléseket, és ezeknek legyenek következményei. Ebből sok mindent már lehetett látni, ilyenek voltak az extrém utazások, a magángépes költések, a kiugró szállásköltségek. Elindult a lélegeztetőgép-beszerzések átvilágítása is.

megtalálni azokat az anomáliákat, amelyeket ki kell javítani. Erre volt jó példa a diplomata-útlevelek ügye, és ugyanígy lesz átvilágítva a teljes Külügyminisztérium működése. Hogy pontosan mire, mennyit költenek, hány kolléga dolgozik és milyen témákon, és annak milyen hozzáadott értéke van, mit hoz a magyar érdek szempontjából.

Arra a kérdésre, hogy a végén nyilvános lesz-e az átvilágítás eredménye, Orbán Anita azt válaszolta – Ha feljelentést teszünk, az nyilvános lesz természetesen.

A külügyminiszter kiemelte, nem használnak magángépeket, kereskedelmi járatokkal utaznak, és ott is igyekeznek mindig költséghatékonyan foglalni. – Ahogy az már kiderült, akár Wizz Airrel vagy Ryanairrel is megyünk, ha az a közvetlen járat, és az a legolcsóbb – fogalmazott. De beszélt arról is, hogy nemcsak a magángépek voltak indokolatlanok, hanem az is, ahogy használták őket. Például egy Pozsony-Budapest út a magángéppel hosszabb idő, mintha autóval tették volna meg az utat.

– Arról a pazarlásról pedig még nem is beszéltünk, hogy sok magángép le volt foglalva, és utána még csak nem is utaztak velük

– mondta a külügyminiszter. Hozzátette, az átvilágítás során találták olyan linket, hogy volt egy link, amivel a kormányvárót boldog-boldogtalan lefoglalhatta. – Az egyik politikus akkori és volt felesége például egy órával kerülte el egymást a kormányváróban. Mindkettő magánrepülővel utazott tovább – idézte fel. A tárcavezető megjegyezte, a kormányváró a Külügyminisztérium alá tartozik, és „természetesen be is zuhant a kihasználtsága”.

Orbán Anita arra is kitért, hogy ő minimális méretű delegációval utazik, azokkal, akiknek a munkája a helyszínen szükséges. – Ezen belül is nagyon prudensen osztjuk el, hogy ki melyik szállodában lakik. A szobaméretek és a szállodák standardjaiban is óriási különbségek vannak, amit majd látni lehet abból, hogy mennyibe kerültek az előző érában az utazások, és mennyibe kerülnek nálunk – közölte. Úgy folytatta, az előző korszakban meghatározott étkezési szokások voltak, hogy miket kellett előre kikészíteni.

– Sokszor a nagykövetségek napokig azzal voltak elfoglalva, hogy beszerezzék a kért ételeket, amelyek sokszor olyanok voltak, amiket a sztároknál hallunk. Nálunk ilyen nincsen

– hangsúlyozta a tárcavezető.

Orbán Anita kiemelte, nagyon sok mindenben hátul kullognak vagy elavult a rendszer.

– Azt érzékeltük, amikor beérkeztünk, hogy magára volt hagyva, el volt hanyagolva az egész diplomácia, a diplomáciai kar, az életpályamodell, a munkavégzés körülményei. A célunk nem kevesebb, mint a ciklus végére visszaállítani az életpályamodellt, azokat a normákat, amik megfelelnek a hasonló országok működésének, és ennek sok minden a része

– jelentette ki. Példaként azt említette, hogy ki vesz részt a tárgyalásokon, de az is új, hogy beülnek a főosztályok képviselői és a referensek is, amikor felkészülnek.

A külügyminiszter elmondta, 58 misszióvezető lett berendelve. Ebből 34 volt miniszteri visszahívás, 18-nál lejárt a közszolgálati mandátum, hatnál a kolléga saját kérésére történt ez. Összesen – folytatta – 164 külképviselet van, ezekbe beletartoznak a konzulátusok is. A 138 fős misszióvezetői kart nézve a 34 ennek a negyede. – Miért lettek visszahívva? Nagyon komoly szempontrendszer volt, ami alapján értékeltünk. Az első szempont az alkalmasság volt, a második az integritás, a harmadik pedig az, hogy ki mennyi ideje van a poszton – közölte a tárcavezető. Hozzátette, szeretnének visszaállni a négyéves mandátumra, ami egy évvel meghosszabbítható.

Arról, megvannak-e már az új nagykövetek, azt mondta,

van, akinek már meg is volt a bizottsági meghallgatása, további nyolc bizottsági meghallgatás pedig még augusztusban lezajlik.

Az interjúban Orbán Anita arról is beszélt,

a BRFK nyomoz Szijjártó Péter utazásai ügyében, emellett bejelentettek egy nemzetbiztonsági bizottsági ülést a parlamentben a BYD-ügy miatt. Ő úgy tudja, egy magánember jelentette fel Szijjártó Pétert.

nagyköveti hét lesz az augusztus 24-ei héten, ahol egy nagyobb blokk lesz a közigazgatási területnek. A szokással ellentétben nemcsak egy előadást tart a közigazgatási államtitkár és az egész államtitkárság, hanem külön-külön, csoportosan leülnek az összes nagykövettel, és átbeszélik az új szabályokat.

nagyon komoly integritási szabályokat vezetnek be, melyek a költésekre vonatkoznak.

a Külügyminisztérium Bem téri épülete ragadt, ha végighúzták az ujjukat egy szekrényen például. Ez szimbólum is számára, hogy milyen állapotban vették át a magyar diplomáciát.

sok helyen méltatlan körülmények között laknak a kollégák, egyáltalán nem felel meg a nemzetközi standardoknak az, hogy egy diplomatának milyen szállást tudnak adni.

Magyarország érdeke az, ami lefordítható Magyarország stabilitására, biztonságának erősítésére, és arra, hogy Magyarország gazdaságilag és társadalmilag fejlődni tudjon. A magyar emberek és a magyar vállalatok érdekét jelenti.

nem magyar érdek az, hogy egy külügyminiszternek az allűrjeit kiszolgáljuk. Nem magyar érdek, hogy kiválogatott cégeket promotáljunk, melyek nem feltétlenül a teljes nemzetet képviselik, vagy nem olyan hozzáadott értéket, ami lefordítható gazdasági növekedésre.

elkérte azon országok listáját, ahonnan a legtöbb kérelem érkezett Magyarországra, és ezekkel az országokkal fel tudják venni a kapcsolatot, hogy hogyan tudnak segíteni, hogy ott helyben kezeljék azokat a gondokat, amelyek a migrációs nyomást elindították.

az előző kormány sokszor vétózott a szankciós listára felvett entitások kapcsán, de ezek mögött nem volt magyar érdek. Ezekben az esetekben ők nem tartották fenn a vétót.