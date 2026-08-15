Oroszország elvetette a fekete-tengeri támadások befagyasztására tett javaslatot

Oroszország;Ukrajna;hajózás;Törökország;tűzszünet;elutasítás;Fekete-tenger;légicsapások;dezinformáció;orosz-ukrán háború;

2026-08-15 11:50:00 CEST

A moszkvai külügyminisztérium elutasította az Ukrajnával kötendő fekete-tengeri tűzszünet ötletét, mondván, hogy nem lát okot „félmegoldásokra”, amelyek csak enyhítenék a másik fél helyzetét. A védelmi minisztérium ehelyett újabb téli fagyoskodást ígért az ukránoknak.

Pénteki nyilatkozatában Marija Zaharova külügyminisztériumi szóvivő azzal vádolta Ukrajnát, hogy „arcátlan terrorcselekményeket” követett el a hajózás ellen, miközben nem tett említést Oroszország saját, Ukrajna fekete-tengeri kikötőit célzó, egyre intenzívebb csapásairól.

„Ezeket a támadásokat (Ukrajna részéről) szándékos politikának tekintjük, amelynek célja a fekete-tengeri régió polgári hajózásának destabilizálása, a feszültségek fokozása és a konfliktus elhúzása, mindezt a regionális szomszédok nyilvánvaló beleegyezésével – mondta Zaharova.

– Ugyanakkor nem látunk a helyzet javulására utaló jeleket, következésképpen nincs okunk félmegoldásokra, amelyek csak átmeneti lélegzetvételhez juttatnák a kijevi rezsimet.”

Azt mondta, hogy Oroszország nem kapott erre vonatkozó hivatalos javaslatot a lépést eredetileg kezdeményező Törökországtól. A török külügyminiszter a múlt héten szólította fel Oroszországot és Ukrajnát, hogy tegyenek lépéseket a Fekete-tengeren közlekedő hajók biztonságának garantálása érdekében, miután egy Novorosszijszk közeli dróntámadás megrongált egy török ​​tulajdonban lévő hajót, és a legénység három tagja súlyosan megsérült.

A Reuters csütörtökön arról számolt be, hogy Ukrajna egy harmadik félen keresztül ajánlatot tett Oroszországnak, kölcsönösen állítsák le a fekete-tengeri polgári hajózás és kikötők elleni támadásokat. A kezdeményezés azután született, hogy az ukrán kikötők és kereskedelmi hajók elleni egyre intenzívebb orosz csapásmérések miatt augusztusra, éves összevetésben 76 százalékkal esett vissza az ukrán gabonaexport. Ukrajna viszont szerdán nagyszabású támadást hajtott végre a Fekete-tenger keleti medencéjében lévő Novorosszijszk kikötője ellen, amely a haditengerészeti jelentősége mellett az orosz gabonaexport egyik központja.

Zaharova azt is mondta, hogy nem lehet visszatérni a Törökország által közvetített 2022-23-as fekete-tengeri gabonakezdeményezéshez sem, amely megállapodás lehetővé tette Oroszország és Ukrajna számára, hogy jelentős gabonaexportjukat eljuttassák a világpiacra.

A Putyin-rezsim Ukrajna téli „befagyasztásával” fenyeget

Az orosz védelmi minisztérium szintén közleményben vetette el a fekete-tengeri hajózás elleni támadások kölcsönös befagyasztását. Ehelyett – szójátékkal élve – újabb „kifagyasztással” fenyegette meg az ukránokat az idei télen, jelezve, hogy Moszkva fokozhatja támadásait Ukrajna energia-infrastruktúrája és polgári lakossága ellen.

A védelmi tárca egy támadó drónokat ábrázoló fotót is közzétett, „Mint hó a fejedre” felirattal. S a fotót az alábbi, ukránoknak szóló üzenet követte: „A tél »befagyasztást« hoz nektek.”

A Kreml évek óta fegyverként használja fel az ukrán polgári energiarendszer elleni téli támadásait, erőműveket, alállomásokat és más kritikus infrastruktúrát célozva meg azért, hogy a lakosság fűtéstől, valamint áram- és vízellátástól való megfosztásával megadásra kényszerítse Ukrajnát.

Andrij Kovalenko, az ukrán Dezinformáció Elleni Központ vezetője szerint Oroszország üzenete végül a saját lakosságára is visszaüthet.

„Az oroszok már tudják, ki lesz a felelős azért, hogy ezen a télen nem lesz áramuk vagy fűtésük” – idézte Kovalenkónak az orosz védelmi minisztérium fenyegetésére utaló kijelentését a Kyiv Post hírportál.

Hozzátette, hogy Moszkva nyilatkozata az oroszokat is céltáblává tette. „Minden az orosz védelmi minisztériumnak köszönhető. A tükör mindig működik. Amit vetsz, azt is aratod” – fogalmazott Kovalenko.