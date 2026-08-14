Új helyszínekkel startol a Zempléni Fesztivál

Zempléni fesztivál;

2026-08-14 22:04:00 CEST

Augusztus 14. és 23. között 35. alkalommal várja közönségét a Zempléni Fesztivál. Tíz napon át Tokaj-Hegyalja és Zemplén régiója ismét zenével, tánccal és közösségi élményekkel telik meg: a fesztivál nemcsak kivételes művészeket vonultat fel, hanem arra invitálja a látogatókat, hogy felfedezzék a táj történelmét, épített örökségét, gasztronómiáját és borkultúráját.

A programsorozat három és fél évtizede a műfaji nyitottság jegyében épül: a komolyzenei koncertek mellett jazz-, népzenei és világzenei estek, kamaraprodukciók, táncelőadások és családi programok is helyet kapnak a kínálatban. A rendezvény igazi különlegességét azonban nem csupán a programok sokfélesége adja, hanem hogy szervesen kapcsolódik a táj sajátosságaihoz.

A koncertek templomokban, kastélyokban, műemlék épületekben, borászatokban és apró zempléni falvak különleges helyszínein várják a közönséget. A kisebb települések hangversenyein a zenei programot helyi borok, sütemények és más tájjellegű finomságok teszik teljessé.

A Zempléni Fesztivál kezdettől arra törekszik, hogy a kulturális élmények a térség felfedezésére is ösztönözzék a látogatókat. Az idei programsorozat több mint 40 helyszínen, 25 településen és több mint 500 fellépő művész közreműködésével várja a közönséget. A fesztivál rezidense: a Budafoki Dohnányi Zenekar

A jubileumi fesztivált augusztus 14-én Sárospatakon a Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenye nyitja meg. Hollerung Gábor vezényletével Dvořák IX. („Újvilág”) szimfóniája és Gershwin Zongoraversenye hangzik el – Szüts Apor közreműködésével.

A fesztivál rezidens együttese a következő napokban is számos formációban találkozik a közönséggel. Sátoraljaújhelyen a KvintEsszencia Mozart és a múzsák című előadásában a BDZ Kamaraműhely közreműködésével elevenednek meg Mozart operáinak emlékezetes alakjai: fiatal énekművészek idézik fel a szerző hőseit, miközben férfi és nő kapcsolatának örök kérdéseit járják körül.

A Szüts Apor művészeti vezetésével működő, bemutatkozása óta nagy népszerűségnek örvendő BDZ Kamaraműhely ezúttal Erdőhorvátiban ad önálló koncertet, amelynek műsorát a zeneirodalom legtemperamentumosabb darabjai alkotják.

A Budafoki Dohnányi Zenekar muzsikusai számos kamarazenei felállásban is színpadra lépnek a fesztiválon: hallható lesz a Trüffel Kvartett, a Liszt-díjas Corpus Harsonakvartett, a BDZ Class, a BDZ Voilà, a BDZ À la cARTe, a BDZ Fúvósötös és a BDZ Big Band is.

A jubileumi évadban a Zempléni Fesztivál új helyszínekkel is gazdagodik, tovább tágítva azt a kulturális térképet, amelyen évről évre végigkalauzolja a közönséget. A bózsvai Tilia Kúria idén első alkalommal csatlakozik a fesztiválhoz: itt Gabora Gyula és a Nádor Quintet ad koncertet. Új helyszínként mutatkozik be a tarcali Gróf Degenfeld Szőlőbirtok és Kastélyszálló is, ahol egy tangóest idézi meg Buenos Aires szenvedélyes világát.

Érdemes Tokaj megújult belvárosát is felkeresni. A felújított Arany Sas Élmény- és Rendezvényközpont rögtön két programnak ad otthont: az I Feel Jazzy a koncertteremben várja a közönséget, míg a Lélekhúrok című zenés verses est a teraszon kínál különleges hangulatot.