Ruszin-Szendi Romulusz tételesen felsorolta, milyen témákban szeretne újságírói kérdéseket kapni

újságíró;kérdések;Ruszin-Szendi Romulusz;

2026-08-14 17:10:00 CEST

A tárcavezető a jelek szerint nem szereti, ha az általa irrelevánsnak tartott témákban kérdésekkel provokálják.

Arra kérte a honvédelmi miniszter a sajtó képviselőit, hogy a személyi döntések helyett elsősorban Magyarország biztonságát, a paksi helyzetet, az energiabiztonságot és a honvédség feladatait érintő ügyekre összpontosítsanak.

Ruszin-Szendi Romulusz pénteki Facebook-bejegyzésében azt írta, az utóbbi időben ugyanattól a sajtóorgánumtól és ugyanattól az újságírótól rendszeresen kap olyan kérdéseket, amelyek kinevezésekkel, felmentésekkel és más belső vezetői döntésekkel foglalkoznak. Szerinte ezek következetesen negatív keretezésűek, miközben Magyarország védelmi képességeiről, a Magyar Honvédség stratégiai feladatairól és a katonákról nem kérdeznek.

A honvédelmi miniszter úgy fogalmazott, ez egyre inkább azt a benyomást kelti benne, mintha nem a tárca munkájának megismerése, hanem a korábban ellene folytatott karaktergyilkossági kísérletek folytatása lenne a cél. Azt ugyanakkor hozzátette, nem az ő feladata eldönteni, hogy van-e emögött tudatos szándék, és kinek állhatna ez érdekében.

A Ruszin-Szendi Romulusz a személyi kérdések iránti érdeklődést azzal is összekapcsolta, hogy megkezdődött a korábbi időszak döntéseinek, szerződéseinek és az esetlegesen okozott károknak a feltárása. Közlése szerint azokban az ügyekben, ahol a feltárt tények ezt indokolták, már tett feljelentéseket, és ha további olyan ügyeket találnak, amelyek jogi lépést indokolnak, azoknak is lesz következményük.

A honvédelmi miniszter ezután közvetlenül a sajtóhoz fordult. Arra kérte az újságírókat, hogy kérdezzenek Paksról, Magyarország energiabiztonságáról, a honvédség feladatairól, a katonák helyzetéről és megbecsüléséről, a haderő fejlesztéséről, valamint az ország védelmi képességéről. Mint írta, kérdezzenek keményen is, de olyan ügyekről, amelyek szerinte valóban fontosak Magyarország számára.

A belső személyi döntésekről azt írta, azokat arra a vezetőre kell bízni, aki felelősséget visel az adott szervezet működéséért és eredményeiért. Ruszin-Szendi Romulusz szerint ehhez annak lehetőségét is meg kell kapnia, hogy maga alakítsa ki a célok eléréséhez szükséges csapatot.