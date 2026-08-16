Szeptember első hétvégéjén tartja tisztújítását a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a teljes elnökséget újraválasztják

ellenzék;tisztújítás;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;Kovács Gergely;

2026-08-16 07:25:00 CEST

Legalább tízen indulnak az öt betölthető pozícióért, amelybe a társelnöki posztok is beletartoznak. A tisztújítás után igyekeznek még 50 millió forintot visszafizetni az államkasszába – tudta meg a Népszava.

Szeptember első hétvégéjén tartja tisztújítását a Magyar Kétfarkú Kutya Párt – mondta a Népszavának Tóth-Benedek Csanád, a párt elnökségi tagja, szegedi önkormányzati képviselője. A tisztújítás során a teljes elnökséget újraválasztják, ami öt betölthető pozíciót jelent. Bár a jelöltállítás csak jövő héten zárul le, a politikus szerint minden posztra már legalább két, így összesen tíz jelentkező van.

Az elnökségi tag azt már nem árulta el, hogy az elnöki pozíciókra hányan pályáznak, ráadásul továbbra sem biztos, hogy marad a társelnöki rendszer. Tóth-Benedek megerősítette lapunknak tett korábbi nyilatkozatát, miszerint ő egészen biztosan indul az elnöki pozícióért. Az is biztos, hogy Kovács Gergely társelnök nem indul újra a posztért, és Nagy Dávid, a párt korábbi listavezetője sem pályázik.

Mint arról többször írtunk, a Kutyapárt nem érte el az egy százalékot a 2026-os országgyűlési választáson, így 686 millió forintnyi kampánytámogatást kell visszafizetniük az államkasszába. A párt ezért adománygyűjtést indított, az abból összegyűlt 150 millió forintot kiegészítették, így első körben 166 millió forintot május végén vissza is fizettek az államnak.

Tóth-Benedek júliusban azt nyilatkozta lapunknak, hogy őszig további 10-100 millió forintot akarnak még visszafizetni. Most azonban már arról tájékoztatott, hogy ez majd csak szeptemberben, a tisztújítás után fog megtörténni. A tág spektrum pontosítása miatt pedig annyit mondott, hogy 50 millió forintra gyúrnak, de még kétséges, hogy a végső összeg milyen számmal fog kezdődni. A sejtelmes politikus szerint ez ugyanis olyan pénzszerzési folyamatoktól függ, amit továbbra sem kívánt részletezni.

„Még nem lehet látni a hatását, én optimista voltam” – fogalmazott az elnökségi tag.

Ahogy arról májusban beszámoltunk, a Kutyapárt megkapta a kampánypénz visszafizetéséről szóló felszólítást a Magyar Államkincstártól (MÁK), majd meg is támadták azt a bíróságon. Annak ellenére kezdték el tehát törleszteni a tartozásukat, hogy tartalmi aggályaik vannak a MÁK határozatával kapcsolatban. Tóth-Benedek korábban lapunknak azt nyilatkozta, hogy szerinte a MÁK határozatának megtámadása miatt indult jogi eljárás fél éven belül semmiképp se tud véget érni, sőt, akár több évig is elhúzódhat. A határozat jogerőre emelkedéséig azonban biztosan nem indul el az a 15 napos határidő, ami a pártot a visszafizetésre kötelezi.