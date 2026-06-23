Nagy Dávid nem indul a kétfarkúak társelnöki posztjáért, azt kizárja, hogy a párt megszűnjön

támogatás;választási kampány;visszafizetés;tisztújítás;Nagy Dávid;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;

2026-06-23 05:55:00 CEST

Szerinte nagyon közel van még az az idő, amikor a választók azt mondták, hogy se belőle, se a pártból nem kérnek.

Nem indul a Magyar Kétfarkú Kutya Párt tisztújításán a társelnöki posztért – erről beszélt a Népszavának Nagy Dávid.

Szerintem nagyon közel van még az az idő, amikor a választók azt mondták, hogy se belőlem, se a pártból nem kérnek

– indokolta döntését a Kutyapárt volt választási listavezetője.

A politikus egyúttal megerősítette: a párt jelenlegi társelnöke, Kovács Gergely sem pályázik újra a tisztségre. Azt viszont, hogy kik vehetik át a Kutyapárt vezetését, és mi lesz a másik társelnökkel, Döme Zsuzsannával, egyelőre nem tudni.

Nem tudom, ki fog indulni ezen a ponton, messze van még

– mondta Nagy Dávid.

Bár a tisztújítást korábban szeptemberre tervezték, erre már augusztusban sor kerülhet. Ennek oka, hogy az új vezetés bírósági bejegyzése időigényes, nagyjából 60 napos folyamat. Nagy Dávid ugyanakkor arra számít, hogy a párt társelnöki rendszere megmarad. „Szerintem nem egy rossz rendszer ez” – szögezte le. Hozzátette: a választási eredmények után neki nem lenne helyes vezető pozícióért indulnia. Azt is közölte, hogy a kudarcért nem kizárólag ő, de „ő is” felelős.

Mint ismert, a párt a parlamenti választáson végül 1 százalék alatt teljesített. Így amellett, hogy nem kerültek be az Országgyűlésbe, az állami kampánytámogatást is vissza kell fizetniük. A 686 millió forintból 166 milliót nemrég utaltak a Magyar Államkincstárnak, az összeget közösségi gyűjtésükből fedezték.

Nagy Dávid lapunknak azt mondta: heteken belül elindítják a támogatói kampány második felét. Mivel beláthatatlanul nagy összegről van szó – ráadásul uborkaszezon van – speciális akciókat is terveznek. A Kutyapárt jövőjéről úgy vélekedett: a következő egy-két évben rendkívül nehéz lesz bármilyen ellenzéki mozgalmat vagy pártot szervezni.

„Még mindig van Fidesz, és közben van egy erős Tisza is, ami kommunikációban verhetetlen. Tehát itt most bármit is csinálsz, erőből le fogják nyomni”

– fogalmazott.

Úgy látja, egyelőre még azt sem tudni, hogy a kisebb pártok tudnak-e valamilyen szerepet betölteni a következő években. Ugyanakkor nem teljesen pesszimista. „Én azért hajlamos vagyok abban reménykedni, hogy egy-két év múlva talán jobb lesz itthon élni, vagy jobban kinyílik a tér, és többféle hang megjelenhet, vagy kicsit legalább a szektásodás oldódik” – mondta.

Arra a felvetésre, hogy a Kutyapárt számára felmerülhet-e a pártforma feladása vagy akár a megszűnés, Nagy Dávid határozott nemmel válaszolt. Szerinte egy ilyen döntés alapvetően változtatná meg a szervezet működését, ami biztosan nem rövidtávú és szeptemberben eldöntendő kérdés.