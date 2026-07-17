Megvan a Magyar Kétfarkú Kutya Párt első elnökjelöltje az augusztusi tisztújításra

tartozás;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;Kovács Gergely;Választás 2026;

2026-07-17 05:55:00 CEST

Tóth-Benedek Csanád már biztosan indul az elnöki pozícióért. A párt elnökségi tagja, szegedi politikusa lapunknak azt is elárulta, hogy őszig 10 és 100 millió forint közötti összeget terveznek még visszafizetni a Magyar Államkincstárnak.

Tóth-Benedek Csanád mindenképpen indul a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöki pozíciójáért – tudta meg a Népszava. Tóth-Benedek lapunknak kijelentette, más indulóról egyelőre nem hallott. Csak olyanokról tud, akik előre jelezték, nem vállalják a posztot, még a tagság felkérésére sem. Kovács Gergely, a kutyapárt társelnöke és Nagy Dávid volt listavezető sem indul.

A tisztújítás várhatóan egy hónap múlva, augusztus második felében lesz. Jelenleg társelnöki rendszer működik a pártnál, arról azonban még nem döntöttek, hogy így marad-e.

Tóth-Benedek Csanád a Népszavának azzal indokolta indulását, hogy semmiképpen sem szeretne „eltűnni” addig, amíg a párt körül bármilyen rendezetlen probléma van.

Mint arról többször írtunk, a kutyapárt nem érte el az egy százalékot a 2026-os országgyűlési választáson, így 686 millió forintnyi kampánytámogatást kell visszafizetniük az államkasszába. A párt ezért adománygyűjtést indított, az abból összegyűlt 150 millió forintot kiegészítették, első körben 166 millió forintot fizettek vissza az államnak még május végén. Azóta az adománygyűjtésbe négy millió forint érkezett, a párt azonban a webshopból és egyéb vagyontárgyak értékesítéséből is számíthat bevételre.

Tóth-Benedek lapunknak elárulta, hogy őszig 10 és 100 millió forint közötti összeget terveznek még visszafizetni. Az elnökségi tag szerint ez olyan folyamatok „jövedelmezőségétől” függ, amelyeket egyelőre még nem kívánt részletezni.

Ahogy arról májusban beszámoltunk, a kutyapárt megkapta a kampánypénz visszafizetéséről szóló felszólítást a Magyar Államkincstártól (MÁK), majd meg is támadták azt a bíróságon. Annak ellenére kezdték el tehát törleszteni a tartozásukat, hogy tartalmi aggályaik vannak a MÁK határozatával kapcsolatban. Tóth-Benedek szerint ez azért van, mert a visszafizetendő összeget kamat terheli, ami „nagyon gyorsan el tud szaladni, és akkor tényleg kezelhetetlenné válik az összeg”. Amennyiben azonban a jogorvoslat révén kiderülne, hogy a kampánytámogatást mégsem kell visszafizetniük, és visszakapnák a pénzt, akkor azt jótékonysági célokra fordítanák – fejtette ki lapunknak az elnökségi tag.

Tóth-Benedek szerint a MÁK határozatának megtámadása miatt indult jogi eljárás fél éven belül nem ér véget, sőt, akár több évig is elhúzódhat. A határozat jogerőre emelkedéséig azonban biztosan nem indul el az a 15 napos határidő, ami a pártot visszafizetésre kötelezi.