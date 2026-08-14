Elsöprő támogatást kapott Nigel Farage a tengerparti időközi választáson

Egyesült Királyság;időközi választás;Westminster;Nigel Farage;bevándorlásellenesség;Andy Burnham;

2026-08-14 17:42:00 CEST

A Reform UK vezetője a két évvel korábbinál alacsonyabb részvétel mellett is több szavazatot kapott az általa provokált clactoni megméretésen, kvázi személyes népszavazáson.

Az Egyesült Királyság egyik legmegosztóbb politikusa rövid szünet után ismét parlamenti képviselőnek nevezheti magát. Mint arról tegnap írtunk, a szélsőjobboldali, populista Reform UK párt első embere július elején mondott le kelet-angliai tengerparti mandátumáról, tiltakozásul a vizsgálat ellen, amelyet egy ötmillió font értékű, be nem vallott és még kevésbé megmagyarázott ajándék miatt indítottak vele szemben.

Az akció ellentmondásosságát jelzi és csak hozzátesz abszurditásához, hogy péntek reggel a párt elnöke, Lee Anderson bejelentette, készek visszafizetni a parlamenti választások és időközi voksok finanszírozását álló központi kormánynak a szervezés 250 ezer fontos (106 millió forint) költségét. Hozzátette: természetesen senki nem beszél arról, hogy az Andy Burnham hatalomra kerüléséhez elengedhetetlen makerfieldi pótválasztás után szükséges nagy-manchesteri főpolgármesterállítás is 4-5 millió fontot emésztett fel.

Nigel Farage-nek végül látszólag bejött a kockázatvállalás. 44,37 százalékos, a két évvel ezelőttinél alacsonyabb részvétel mellett 22 239 szavazatot, az összes 46,2 százalékát nyerte el.

Több mint ezerrel többen támogatták, mint a 2024-es parlamenti választáson, és csaknem 17 százalékponttal javított korábbi eredményén. Saját első értékelése szerint "meglehetősen meggyőzően nyert", ami azt jelenti, hogy politikája "elsöprő támogatást élvez". Azt persze elfelejtette hozzátenni, amikor az erősen jobboldali GB News--nak (ahol most is saját műsora van) nyilatkozott, hogy a komoly pártok, élükön a Munkáspárt és a Konzervatívok nem indítottak jelöltet a feleslegesnek tekintett voksoláson, helyettük a történelmi rekorddal felérő 33, furcsábbnál furcsább, esélytelen tömörülés használta ki az átmeneti reflektorfényt. A brit választások elmaradhatatlan szereplője, Count Binface, Kukafejű Gróf közel tízezerrel megszerezte a szavazatok negyedét, így nem vesztette el 500 fontos (212 ezer forint) kaucióját. Ezzel igazolta, hogy az urnákhoz járuló állampolgárok értékelik humorát és az elittel, az establishmenttel szembeni tiltakozását.

Csak fokozva az időszaki választás bizarrságát, Nigel Farage példátlan módon nem jelent meg a péntek hajnali eredményhirdetésen. Arra hivatkozott, hogy a rendőrség értesítette egy ellene készülő kampányról, tényleges fenyegetésről, mely az eseményen "megalázta és nevetségessé tette volna". Essex grófság biztonsági erői később tagadták, hogy távolmaradási tanácsot adtak volna a jelölteknek.

Nigel Farage kétségtelenül személyes és politikai győzelmet aratott. Ha Andy Burnham Észak királya, a 62 éves euroszkeptikus honatya nyugodtan nevezhető Clacton uralkodójának.

Az újságoknak és tévéállomásoknak nyilatkozó szavazópolgárok meghökkentő, szinte elvakult rajongással beszéltek képviselőjükről, az egyetlen brit politikusról, aki az őket igazán érdeklő kérdéseket, elsősorban a bevándorlási politika tehetetlenségét feszegeti. Westminster nem nyugszik azonban bele mindazokba a szabálytalannak látszó több millió fontos adományokba, melyeket Farage egy kriptomilliárdostól és egy elítélt sikkasztótól kapott, állítólagosan azért, mert a Scotland Yard nem nyújt neki megfelelő védelmet.

A választási kampány idejére felfüggesztett parlamenti vizsgálat már péntek reggel újraindult, vitatva a Reform UK vezetőjének meggyőződését, hogy az ominózus 5 millió fontot nem kellett regisztrálnia, mert azt még 2024-es győzelme előtt, személyes ajándékként kapta. Egyelőre bizonytalan, mikor ül össze az etikai bizottság, hiszen a parlament nyári szünete szeptember elejéig tart. Ha a testület elmarasztalná Farage-t, a clactoniak aláírásokat gyűjthetnének visszahívása érdekében, bár ennek kimenetele a csütörtöki diadal fényében igazán bizonytalannak tűnik.