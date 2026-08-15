Szorul a hurok a NER-elit körül, egy újabb Orbán-jóslat foszlott semmivé

Hankó Balázs és Kaminski Fanny a legesélyesebb arra, hogy rövid időn belül büntetőeljárást kapjon a nyakába, azonban a Tisza elkezdte becserkészni azokat a NER-oligarchákat is, akik egy ponton eldönthetik, Orbán Viktorhoz maradnak-e hűségesek, vagy az exkormányfő ellen vallanak és megmentenek valamennyit a vagyonukból.
A Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk? e heti adásában Frank Zsófia belpolitikai és Papp Zsolt gazdasági újságírók, illetve Varga Dóra főszerkesztő-helyettes arról is beszélgetett Batka Zoltán műsorvezetővel, hogy újabb hosszú távú prognózisát bukta Orbán Viktor: nemhogy nem lesz ősszel gazdasági válság, a jelek szerint kifejezetten konszolidálódik a magyar gazdaság, ami a Tisza pozícióját erősíti.