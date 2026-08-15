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2026-08-15 06:05:00 CEST

Szorul a hurok a NER-elit körül, egy újabb Orbán-jóslat foszlott semmivé

A NER-oligarchák egy ponton eldönthetik, Orbán Viktorhoz maradnak-e hűségesek, vagy az exkormányfő ellen vallanak és megmentenek valamennyit a vagyonukból. Podcast.