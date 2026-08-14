Majtényi László: Baka Andrásnak úgy kell dolgoznia, mintha nem átmeneti államfő lenne

államfő;Baka András;Majtényi László;köztársasági elnök;

2026-08-14 14:32:00 CEST

Úgy látja, az új köztársasági elnök első igazán kényelmetlen alkotmányos döntésénél derül majd ki, mennyire veszi komolyan a szerepét.

Nem tartja átmeneti jelentőségűnek a köztársasági elnöki tisztséget Majtényi László, aki szerint Baka Andrásnak úgy kell ellátnia feladatát, mintha hosszú időre szólna a megbízatása.

A jogtudós, korábbi államfőjelölt a Népszava Törésvonal című műsorában azt mondta: különösen egy politikailag felfokozott időszakban akár másfél év is nagyon hosszú idő lehet, ezért hibásnak tartja azt a megközelítést, amely szerint az új államfőnek csupán át kell hidalnia egy ideiglenes időszakot. Az új államfő megítéléséről azt mondta, az első valóban kényelmetlen, de alkotmányosan indokolt döntés lesz mérvadó. Szerinte a kormányzati hatékonyság és a szabadságjogok védelme sokszor természetes feszültségbe kerül egymással, és egy ilyen helyzetben a köztársasági elnöknek nagyon fontos feladatai lehetnek. Példaként említette a Fidesz szervereinek ügyészségi lefoglalását, amelyről azt mondta, nagyon nehéz elképzelni, hogy jogszerű legyen. Úgy fogalmazott: attól függetlenül is meg kell védeni egy párt jogait, hogy valaki szereti vagy elutasítja azt politikailag.

Sulyok Tamás eltávolításáról Majtényi László azt mondta, technikailag lát hasonlóságot a korábbi, Baka Andrást érintő közjogi beavatkozással, és bár a Tisza-kormány több lépését alapvetően rokonszenvvel figyeli, a szabályozási megoldásaival kapcsolatban komoly fenntartásai vannak. A 17. alaptörvény-módosítás szabályát másképp alakította volna ki: egyértelműbben rögzítette volna, hogy egyszeri és kivételes helyzetről van szó, és olyan garanciákat épített volna be, amelyek megnehezítik, hogy egy későbbi autokratikus többség ugyanilyen eszközt használjon egy másik köztársasági elnökkel szemben. Ugyanakkor úgy véli, ettől Baka András még lehet jó államfő.

A jogtudós aktívabb elnöki szerepfelfogást tartana kívánatosnak, de nem a köztársasági elnök hatásköreinek bővítésével. Kifejezetten ellenezné, ha a közvetlen elnökválasztás kérdését automatikusan összekapcsolnák erősebb államfői jogosítványokkal. Inkább a már meglévő eszközöket használná ki jobban. Itt példaként említette, hogy az államfő korlátlanul beszélhet az Országgyűlésben, illetve törvénykezdeményezési joga van. Arra a kérdésre, miként lehet Baka András a Fidesz szavazóinak is az államfője, Majtényi László azt mondta: egy demokratikus Magyarországon minden polgárt ugyanaz a méltóság illet meg politikai nézeteitől függetlenül. Megjegyezte, a megválasztott köztársasági elnök beszédében helyesnek tartotta azt az irányt, amely a különböző vélemények kölcsönös tiszteletére épít.

Szerinte az államfőnek nem feltétlenül a már létező nemzeti egységet kell kifejeznie, hanem törekednie kell annak megteremtésére. Baka András feladatáról végül azt mondta: akkor nem fognak rá átmeneti államfőként emlékezni, ha maga sem tekinti magát annak. Majtényi László szerint az új elnöknek a demokratikus és szolidáris Magyarország építését, valamint az alapvető jogok és mindenekelőtt az emberi méltóság védelmét kell központi feladatának tekintenie. „Legyünk bátorak” - zárta az interjút, Mészáros Lőrinc ismert mondatára utalva.