földrengés;evakuálás;Indonézia;

Mentőalakulatok kutatnak egy, a földrengésben összeomlott épület romjai között a Flores-sziget északi partján fekvő Maumerében

Erős földrengés volt Indonézia partjainál, legkevesebb öt ember meghalt

Több tucat utórengésről is beszámoltak, egy ideig szökőár-riasztás volt érvényben.

Legkevesebb öt ember meghalt, amikor szombat hajnalban 7,7-es erősségű földrengés, majd több tucat utórengés volt Kelet-Indonéziában, a Flores-sziget közelében. Az országban szökőár-riasztást is kiadtak, amit azóta visszavontak – írja a Reuters.

Az első földmozgást helyi idő szerint hajnalban, 4 óra 58 perckor észlelték 15 kilométeres mélységben. A Flores-sziget középső részén található Nagekeóban mintegy 2000 embert evakuáltak, és számos lakóház, raktárépület, valamint kormányzati létesítmény megrongálódott. Többfelé áramkimaradásokról számoltak be.

A földrengésben összeomlott házak a Flores-sziget nyugati részén fekvő Ruteng városában

Az embereket arra kérték, maradjanak távol a tenger- és folyópartoktól, az érintett partszakaszokon élőket pedig felszólítótták, hogy menjenek magasabban fekvő területekre.

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