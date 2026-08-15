Erős földrengés volt Indonézia partjainál, legkevesebb öt ember meghalt

földrengés;evakuálás;Indonézia;

2026-08-15 06:54:00 CEST

Több tucat utórengésről is beszámoltak, egy ideig szökőár-riasztás volt érvényben.

Legkevesebb öt ember meghalt, amikor szombat hajnalban 7,7-es erősségű földrengés, majd több tucat utórengés volt Kelet-Indonéziában, a Flores-sziget közelében. Az országban szökőár-riasztást is kiadtak, amit azóta visszavontak – írja a Reuters.

Az első földmozgást helyi idő szerint hajnalban, 4 óra 58 perckor észlelték 15 kilométeres mélységben. A Flores-sziget középső részén található Nagekeóban mintegy 2000 embert evakuáltak, és számos lakóház, raktárépület, valamint kormányzati létesítmény megrongálódott. Többfelé áramkimaradásokról számoltak be.

Az embereket arra kérték, maradjanak távol a tenger- és folyópartoktól, az érintett partszakaszokon élőket pedig felszólítótták, hogy menjenek magasabban fekvő területekre.