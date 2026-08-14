Donald Trump az Egyesült Államok területének akarja nyilvánítani a Hormuzi-szorost

onald Trump amerikai elnök pénteken kijelentette, hogy az Egyesült Államok területének fogja nyilvánítani a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorost, miután az amerikaiak legyőzték Iránt.
Az elnök a New York közelében fekvő Garden Cityben, egy találkozón beszélt erről, az AFP francia hírügynökség szerint a tónusából arra lehetett következtetni, hogy viccel. – Mihelyst végzünk Irán legyőzésével (...), rövidesen az Egyesült Államok területéhez tartozónak nyilvánítom a Hormuzi-szorost – mondta mosollyal arcán az amerikai elnök.
Az Irán elleni amerikai-izraeli háború előtt a fontos kereskedelmi útvonalon a világ olajszállítmányainak nagyjából ötöde haladt keresztül.Irán újabb, gyakorlatilag teljesíthetetlen feltételeket szabott az Egyesült Államoknak a Hormuzi-szoros megnyitásáértPakisztáni közvetítéssel tovább élhet az amerikai–iráni fegyverszünet, a Hormuzi-szoros tét marad