Donald Trump az Egyesült Államok területének akarja nyilvánítani a Hormuzi-szorost

Irán;Egyesült Államok;Donald Trump;Hormuzi-szoros;háború Iránban;

2026-08-14 23:09:00 CEST

Úgy tűnt, az amerikai viccel, de ki tudja. A Panama-csatorna és Grönland nem jött össze, ez hátha össze fog?

onald Trump amerikai elnök pénteken kijelentette, hogy az Egyesült Államok területének fogja nyilvánítani a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorost, miután az amerikaiak legyőzték Iránt.

Az elnök a New York közelében fekvő Garden Cityben, egy találkozón beszélt erről, az AFP francia hírügynökség szerint a tónusából arra lehetett következtetni, hogy viccel. – Mihelyst végzünk Irán legyőzésével (...), rövidesen az Egyesült Államok területéhez tartozónak nyilvánítom a Hormuzi-szorost – mondta mosollyal arcán az amerikai elnök.

Az Irán elleni amerikai-izraeli háború előtt a fontos kereskedelmi útvonalon a világ olajszállítmányainak nagyjából ötöde haladt keresztül.