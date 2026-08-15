Community Shield: új időpont, új helyszín, régi célok

Anglia;futball;Manchester City;Arsenal;

2026-08-15 16:50:00 CEST

Vasárnap délután Cardiffban csap össze a Premier League-bajnok Arsenal és az FA Kupa-győztes Manchester City. Ez a mérkőzés hagyományosan az angol elit idénynyitánya.

Húsz év, egyben a Wembley felújítása óta először nem a nemzeti stadionban, illetve Angliában kerül megrendezésre a szuperkupa. A Lord Foster által tervezett ikonikus helyszín ezúttal a The Weeknd öt koncertjét látja vendégül, ami valójában nem egy együttes, hanem egyetlen kanadai énekes, dalszerző és zenei producer, Abel Makkonen Tesfaye művészi álneve. Az aréna szinte egész Londonból látható monumentális íve mögül kiszorulva a választás Wales fővárosa, Cardiff Principality, lánykori nevén Millennium Stadionjára esett, ahol 1999 júniusa óta tartanak futball- és rögbimérkőzéseket.

Rosszul járnak a nézők, mert a Wembley 90 ezer, a Principality pedig csak 74 500 szurkolót képes befogadni. Az angol szuperkupa találkozóra rendszerint egy héttel korábban kerül sor, most azonban a bajnokság is majdnem egy hetet késik, az első meccset, a bajnok „ágyúsok” és a Championshipből frissen érkezett, Frank Lampard vezette Coventry City között jövő pénteken láthatjuk. Ehhez igazodik az Arsenal és a Manchester City összecsapása is.

Az 1908-ban elindult, a jótékonysági alaphangot nevében jobban kifejező Charity Shield helyére 2002-ben lépett a Community Shield. Az Angol Labdarúgó Szövetség egy jogi vita után úgy érezte, az új titulus jobban kifejezi, hogy a hangsúly a labdarúgó közösség egészére és a helyi szintű társadalmi kezdeményezések támogatására helyeződött át. A döntőbe került csapatok közvetlenül is részesülnek a befolyt pénzből, és ezt a hozzájuk kötődő karitatív szervezetek számláira kell átutalniuk. Kap a javakból az FA-kupa első körébe bejutott 124 klub is.

A találkozó érdekességei közé tartozik, hogy míg az Arsenal kispadján a Premier League immár legtartósabban, 1999. december 22-e óta szolgáló vezetőedzőjeként foglal helyet Mikel Arteta,

a Manchester Cityt első tétmérkőzésére készítette fel új trénere, az olasz Enzo Maresca, aki korábbi mestere, Pep Guardiola örökébe lépett.

Az Arsenal huszonötödik alkalommal kvalifikálta magát a döntőbe, amelyből tizenhétszer került ki győztesen, míg a City tizenhetedszer lép fel benne és hét korábbi alkalommal emelhette magasra a trófeát. Az „ágyúsok” bajnoki címvédőként utoljára 2004-ben vonulhattak ki a pályára, mégpedig ugyancsak Cardiffban, amikor a Manchester Unitedet sikerült két vállra fektetniük.

Mindkét csapat kerete komoly átalakuláson ment át a 2025-2026-os idény május 24-i záróakkordja óta. Az Arsenal, mely a felejthetetlen 2003-2004-es veretlen szezon óta először diadalmaskodott, nyilvánvalóan a címvédésre helyezi a hangsúlyt. Indokoltan és célzottan minőségi cseréket végzett és mélyítette ezzel a csapatot.

Az átigazolási idényből eddig eltelt hetek során a legnagyobb figyelmet a Newcastle United csapatkapitánya, Bruno Guimarães megkaparintása váltotta ki, akiért klubrekorddal felérő 75 millió fontot kellett kipengetni.

A középpálya mellett erősödött a védelem is, ahová a Bayer Leverkusenből elcsábított Piero Hincapié érkezett. Míg a Club Brugge belga támadója, Christos Tzolis 40 millió fontot kóstált, a Leeds kapusa, Illan Meslier ingyen szedte a sátorfáját Leedsből. A távozók közül Arteta leginkább a remek Leandro Trossardot sirathatja meg, aki 17 millió fontért teszi át székhelyét a Besiktashoz.

Ugyancsak transzferrekordot értek el a „világoskékek”, amikor nem sajnáltak 116 millió fontot Elliot Anderson megvételére a Nottingham Foresttől, ahol most kezdi el pályafutását a Crystal Palace kötelékében sok sikert elért salzburgi születésű Oliver Glasner. Nagyon fog hiányozni viszont Manuel Akanji (Internazionale), a Real Madridban folytató csapatkapitány, Bernardo Silva és a kapus James Trefford is, aki a Leeds United számára volt 40 millió font erejéig fontos.

Rejtély egyelőre, hol keressük az új szezonban Guardiola talizmánját, a világbajnok Rodrit, akinek a torna legjobb játékosa címét is odaítélték.

A City a Barcelona első ajánlatát elutasította, de a színfalak mögött folytatódnak a tárgyalások, és a katalánokat a királyi gárdával szemben előnyben részesítő középpályásért befolyhat a City által követelt 68,5 millió fontot megközelítő summa, míg a befolyásos játékos személyesen évi 25,7 millió fontot zsebelhet be. Távozása esetén különösen felgyorsulhatnak a Chelsea-vel az argentín sztárja, Enzo Fernandez átvételéről zajló megbeszélések.

A taktikai csaták, az új igazolások premierje és az idény első trófeája mind ott lesznek tehát a terítéken vasárnap Cardiffban – a kérdés már csak az: ki teszi le az első névjegyét a szezonban?