Görög Márta bejelentette, hogy a kekvákból csak az állami vagyon kerül vissza az államhoz, a kuratóriumokat újra kell választani

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2026-07-19 16:33:00 CEST

A kekvák által ellátott feladatok nem szűnnének meg, hanem állami feladatellátásba kerülnének. Szigorodnának az átláthatósági, összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozati előírások, a kuratóriumokat pedig újra kell választani.

A vagyonnyilatkozati rendszer mellett a törvénycsomag átalakítja a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, az úgynevezett kekvák rendszerét is - közölte egy vasárnapi Facebook-videójában az igazságügyi miniszter.

Görög Márta tájékoztatása szerint az Európai Bizottság ezeket a kekvákat közérdekkel ellentétes, szabályozatlan privatizációként azonosította, ezért a Tisza-kormány azt javasolja, hogy az alapítványokba kiszervezett vagyon kerüljön vissza az államhoz. A kekvák által ellátott feladatok nem szűnnek meg, hanem az állami vagyonra vigyázva állami feladatellátásba kerülnek. A felsőoktatási intézményt nem fenntartó kekvák esetében az állami vagyon visszavételét és az intézmények állami fenntartásba való visszakerülését a kormány augusztus 31-ig javasolja.

Azokban az esetekben, amikor az alapítványba az államon kívül más szereplő is tett vagyont, csak az eredetileg is állami vagyon kerül az államhoz. A más szereplőtől származó vagyonrészt elkülönítik, és az visszakerül ahhoz, aki azt az alapítványba bevitte. Az egyetemeket fenntartó alapítványoknál a szerkezeti és szervezeti átalakulás határideje 2027. augusztus 1., hogy a változás ne okozzon zavart a tanév kezdetén, és ne érje hátrány az egyetemen tanulókat, az oktatókat vagy a kutatókat. Már 2026-tól szigorodnak az átláthatósági, összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozati szabályok, a kuratóriumokat pedig újra kell választani.

A tárcavezető ismertetése szerint a törvénycsomag helyreállítja az egyetemi autonómiát, valamint visszaadja és megerősíti az egyetemi szenátusok jogköreit. A miniszter szerint ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az egyetemi és innovációs források újra elérhetővé váljanak, a magyar hallgatók visszakerüljenek az Erasmus-programba, a magyar kutatók és a kutatás-fejlesztésben dolgozók pedig ismét hozzáférjenek a Horizont-programokhoz.

A jövőben valamennyi egyetemen egységes szabályok garantálják a hallgatói képviseletet és az egyetemi közösség döntéshozatalban való részvételét. A rektorok kiválasztása minden egyetemen a szenátus meghatározó jogosítványa lesz. A szenátus tagjait az egyetemi közösség választja meg egységes, törvényben garantált szabályok alapján. Azokban az intézményekben, ahol ezek a szabályok jelenleg nem teljesülnek, új szenátust kell választani - mondta Görög Márta.