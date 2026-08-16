Csak idén 209 pakisztáni diák jön tanulni a magyar egyetemekre, már 1636-an lehettek itt a keleti nyitás jóvoltából

Búcsúünnepséget tartott Iszlámábádban a 2026-os Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramba kiválasztott 209 pakisztáni diák számára a Közel-Kelet és Közép-Ázsia határán lévő ország felsőoktatási bizottsága (HEC) – derült ki a The Nation pakisztáni lap szombati híréből. Valamennyi diák vezető magyar egyetemeken tanulhat. E szerint Niaz Ahmad Akhtar, a HEC elnöke arra kérte az ösztöndíjasokat, hogy tartsák tiszteletben a magyar törvényeket, fogadják el a kulturális sokszínűséget, és tudással és tapasztalattal térjenek vissza Pakisztánba, hogy támogassák a nemzeti fejlődést. Adataik szerint a 209 helyre idén 26 ezren jelentkeztek, és a kiválasztottakkal együtt 2016 óta 1636-ra emelkedett a Magyarországon tanult vagy tanuló pakisztáni hallgatók száma. A HEC elnöke köszönetet mondott a magyar kormánynak és a nagykövetségnek a pakisztáni diákok felsőoktatási lehetőségeinek bővítéséért is.
A Népszava 2024 novemberében írt cikkében lerántotta a leplet, hogy milyen sokba kerül azoknak a külföldi diákoknak az oktatása, akiket az Orbán-kormány a keleti nyitás jegyében csábított Magyarországra. Az állami finanszírozásban tanuló diákokra költött pénz többszörösét, az addig eltelt tíz év alatt tízmilliárdokat áldozott azokra a fejlődő országból érkező hallgatókra, akik 2023-ban már a teljes létszám 4 százalékát tették ki a magyar egyetemeken. A kulturális különbségek néha okoznak feszültséget. A nálunk tanuló külföldi egyetemisták negyedének minden költségét a magyar állam állta.
A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramot még 2013-ban hozta létre az Orbán-kormány. A program a kezdetektől bevallottan külpolitikai és gazdasági célokat szolgált, hogy megalapozza a jellemzően fejlődő országokból érkező hallgatók személyes és szakmai kötődését Magyarországhoz. „Potenciálisan elősegítve a magyar sajátosságok és érdekek hazájuk elitjének körében történő megismertetését/megértetését, megalapozva ezáltal az adott országban hazánk gazdasági kapcsolatai fejlesztéséhez, piacra jutási törekvései támogatásához szükséges kapcsolati tőkét” – derül ki az ösztöndíjprogramot bonyolító Tempus Közalapítvány korábbi beszámolójából.Milliárdokba kerülnek az államnak a keleti nyitás jegyében ide csábított külföldi diákok, de Szijjártó Péter így is ajánlgatja a helyeket
Az Orbán-kormány a Fokozatváltás a felsőoktatásban elnevezésű stratégiájában tűzte ki célul, hogy 2023-ra 40 ezer külföldi hallgató vegyen részt a magyar felsőoktatásban. Ezt a célt sikerült is elérni, hiszen tíz év alatt összesen 43 137 külföldi hallgató tanult hazánkban, ami az összes hallgató 14 százaléka. Ebben kulcsszerepe volt a Stipendium Hungaricum programnak, és három éve annak keretében 11 666 diák tanult Magyarországon, jellemzően ázsiai, afrikai és latin-amerikai országokból. Hozzávetőleg a magyar egyetemeken tanuló diákok 4 százaléka van itt ezzel az ösztöndíjprogrammal, így minden 25. hallgató olyan külföldi, akinek a tandíja mellett az ösztöndíját és lakhatását is az állam finanszírozza, vagyis jóval többet költ rá, mint egy magyar diákra.Oktatási és űrkutatási megállapodást kötött Magyarország és Mexikó
Cikkünkből az is kiderült, hogy a keleti nyitással párhuzamosan (amely Ázsia mellett valójában az arab világ, Afrika és Latin-Amerika felé is irányul) 2013 után jelentősen csökkent a diákok száma a magyar felsőoktatásban, amiben nagy szerepe volt a Fidesz oktatáspolitikájának, a keretszámok, és az államilag finanszírozott helyek csökkentésének. Arra nincsenek pontos adatok, hogy a helyek feltöltése külföldi diákokkal mennyibe is került. A G7 portál 2018-as számításai szerint az utolsó elérhető adatok alapján csak 2016-ban és 2017-ben évi 5,5 milliárd forintba került az ösztöndíjprogram. – A jellemzően kifejezetten szegény országból származó hallgatók a térítésmentes oktatás mellett havi 43 700 forint ösztöndíjat, kollégiumi férőhelyet, vagy további 40 ezer forint lakhatási támogatást, egészségbiztosítást kapnak – derült ki a portál akkori összeállításából.Ujhelyi: kezdeményezzük egy európai, szociális ösztöndíj bevezetését!