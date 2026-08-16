Négy Antonello da Messina-művet loptak el a festő szülővárosának a múzeumából

festmény;Olaszország;műkincslopás;

2026-08-16 14:26:00 CEST

Az 1473-as San Gregorio-poliptichon öt fennmaradt táblájából hármat vittek el, emellett egy kétoldalas festmény is eltűnt. Az olasz kulturális miniszter bízik benne, hogy a rendőrség felderíti az ügyet.

Négy Antonello da Messina-művet loptak el a messinai Museo Regionale Accascinából augusztus 15-én éjjel - írja a Reuters.

A lopás miatt a szicíliai város elveszítette a reneszánsz festő egyetlen olyan fennmaradt művének egy részét, amely soha nem került el szülővárosából.

Az elkövetők az 1473-ban készült Polittico di San Gregorio, vagyis a San Gregorio-poliptichon öt megmaradt táblája közül hármat vittek el. Az oltárkép eredetileg hat részből állt, és egy helyi kolostornak szánták; az épület az 1908-as messinai földrengésben pusztult el. Antonello da Messina alkotásai közül ez maradt mindvégig a városban.

A negyedik ellopott darab egy kisebb, kétoldalas festmény volt, amelyet biztonsági vitrinben őriztek. Egyik oldalán a gyermekét tartó Szűz Mária és egy ferences szerzetes, a másikon Krisztus látható. A kép korábban a Wilhelm Soldan-gyűjteményhez tartozott, és 2003-ban, abban az évben vásárolta meg a szicíliai régió a Christie's aukciósháztól, amikor Antonello da Messinának tulajdonították.

Alessandro Giuli olasz kulturális miniszter megdöbbenésének és szomorúságának adott hangot, ugyanakkor azt mondta, bízik a rendőrségi nyomozásban. Olasz sajtóbeszámolók szerint a betörők augusztus 15-én éjjel jutottak be a múzeumba, amikor Olaszországban országos ünnep volt.

Enzo Caruso, Messina kulturális ügyekért felelős önkormányzati képviselője felvetette, hogy az év elején történt állami műtárgyvásárlás irányíthatta a bűnözők figyelmét a múzeumra. Az olasz kulturális minisztérium februárban 15 millió dollárért vett meg egy másik, kétoldalas Antonello da Messina-festményt, az Ecce Homót, közvetlenül azelőtt, hogy a Sotheby's árverésre bocsátotta volna. Ez azonban Caruso feltételezése; a Reuters által megkeresett múzeumi tisztviselő nem adott tájékoztatást az ügyben.