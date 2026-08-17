Két hét van hátra tanévkezdésig, de még mindig több száz üres álláshelyre keresnek tanárokat

oktatás;iskola;tanárok;tanárhiány;

2026-08-17 11:31:00 CEST

A tankerületi központoknak több mint 800 aktív álláshirdetésük volt a Közszolgállás Portálon hétfő délelőtt – vette észre a Népszava.

Már csak két hét van hátra a nyári szünetből, de a közszféra álláskereső oldalán még mindig több száz betöltetlen pedagógus álláshelyre keresnek jelentkezőket. A Közszolgállás Portálon augusztus 17-én délelőtt összesen 404 hirdetést lehetett találni a „tanár” szóra, 215 hirdetést a „tanító” szóra, és további 383 hirdetést a „pedagógus” szóra. Utóbbin belül a gyógypedagógusoknak meghirdetett álláshirdetések száma 105 darab, de több olyan hirdetés is van, amelyben egyszerre 2-3 fő gyógypedagógust keresnek. Óvodapedagógusoknak meghirdetett állásokból 161 darabot találtunk.

A tankerületi központnak összesen 851 aktív álláshirdetésük volt a portálon hétfő délelőtt, ami mintegy 350-el több, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Ennek ahhoz lehet köze, hogy az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium júliusban arra szólította fel a tankerületeket, minden pedagógus álláshelyre kiírt pályázatot tegyenek közzé nyilvánosan, ez ugyanis eddig nem volt kötelező. A szaktárca felszólítására július végén több mint 2200 álláshelyet tettek közzé a tankerületi központok, vagyis a pozíciók többségét, úgy tűnik, azóta sikerült betölteni, de még mindig szép számmal vannak elérhető hirdetések.

Például az Észak-Pesti Tankerületi Központnak 50, a Külső-Pesti Tankerületi Központnak 35, a Mezőkövesdi Tankerületi Központnak 32 aktív hirdetése volt még, igaz, ezek között nemcsak pedagógusokat, hanem például karbantartókat, takarítókat is keresnek.

A meghirdetett álláshelyek azonban még így is csak a jéghegy csúcsát jelenthetik, a minisztérium ugyanis csak a kiírt pályázatok közzétételére szólította fel a tankerületeket, nem pedig arra, hogy minden megüresedett álláshelyre írjanak is ki pályázatot.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2025 harmadik negyedévében (július, augusztus, szeptember) összesen 6598 volt az üres álláshelyek száma az oktatási ágazatban. Az idei évre csak az első negyedévre vonatkozó adat áll rendelkezésre, e szerint 2026 első három hónapjában 6096 volt az üres álláshelyek száma az ágazatban.

A statisztikákból ugyanakkor az is kiderült, hogy a főállású pedagógusok száma a 2024/2025-ös tanévi 148,4 ezer főről 150 ezer főre emelkedett a 2025/2026-os tanévre a köznevelési és szakképző intézményekben, ami már megközelíti a 2020 előtti létszámadatokat.

Az ezt megelőző években a főállású pedagógusok száma hullámzó tendenciában, de szinte folyamatosan csökkent: 2017-ben 155,3 ezer fő, 2024-ben 146,1 ezer fő volt a számuk.

Ezzel együtt a pedagógusok korfája is változott: 2017-ben 42,6 százalék, 2025-ben már 49,1 százalék volt az 50 éves vagy idősebb pedagógusok aránya.