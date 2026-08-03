Az Orbán-kormány által létrehozott Nemzeti Pedagógus Kar kiáll a Tisza-kormány szakképzést érintő tervei mellett, átalakítások jönnek

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2026-08-03 05:45:00 CEST

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint a szakképzés megújításának nem pusztán a vezetési struktúra átalakítására kell irányulnia. A Nemzeti Pedagógus Kar kiáll a Tisza-kormány tervei mellett.

Teljes mellszélességgel kiáll az Orbán-kormány által létrehozott Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) a Tisza-kormány szakképzést érintő tervei mellett - legalábbis ez olvasható ki az NPK nyilvános állásfoglalásából, amelyet a Facebook oldalukon tettek közzé. A kabinet által kidolgozott törvény- és rendeletmódosítás célja a hazai szakképzési rendszer irányításának átalakítása: 2027. január elsejével megszüntetik a szakképzési centrumok kettős vezetését, a főigazgatói és a kancellári munkaköröket egybeolvasztják, az új vezetők pedig pályázati úton kerülnek kiválasztásra. Emellett az "új, támogató jellegű vezetői rendszer" új munkaköreként létrejön a szakmai főigazgató-helyettesi pozíció. A szakképző intézmények oktatói testületei véleményezési hatáskörének kibővítését is tervezik, amely kiterjed az igazgatói pályázatok szakmai véleményezésére is.

Az NPK állásfoglalásában jelezte: egyetértenek a célokkal és a tervezetben megfogalmazott irányokkal, szerintük a vezetési struktúra átalakítása hozzájárulhat az intézmények hatékonyabb, gyorsabb és átláthatóbb működéséhez, erősíti az elszámoltathatóságot, miközben lehetőséget teremt arra, hogy a szakmai döntések közelebb kerüljenek az intézmények mindennapi működéséhez.

- Különösen fontosnak tartjuk, hogy a módosítás bővíti az oktatói testület döntési és véleményezési jogosítványait az igazgatói pályázatok vezetési programjának szakmai értékelése során. Ez a rendelkezés erősíti az intézményi szakmai közösségek szerepét, növeli a vezetői pályázatok átláthatóságát és hozzájárul a vezetői kiválasztás szakmai megalapozottságához - írták, hozzátéve: szerintük a törvénytervezet "túlmutat egy szervezeti átalakításon", mert "ez az első olyan lépés, amely hosszabb távon az intézmények nagyobb szakmai önállóságának erősítését szolgálhatja", az érintettek – különösen az oktatói közösségek – véleményének megismerésével és figyelembevételével.

A terveket a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) is támogatja, ugyanakkor az NPK-val ellentétben kritikát és további javaslatokat is megfogalmaztak.

A nedolgozzingyen.hu oldalukon megjelent véleményük szerint a kancellári rendszer megszüntetése önmagában még nem jelent valódi szerkezeti reformot, a fenntartó továbbra is meghatározó befolyást gyakorol a stratégiai döntésekre, ezért a vezetői jogkörök összevonása ebben a formában nem eredményezi az intézmények szakmai önállóságának erősödését.

- Hiányzik továbbá annak bemutatása is, hogy a tervezett változtatások milyen hatással lesznek az intézmények mindennapi működésére, az oktatás minőségére, az intézményvezetők felelősségére, valamint a szakképzésben foglalkoztatott munkavállalók helyzetére. A tervezetben a jogalkotó figyelmen kívül hagyja a szakképzés egyik legsürgetőbb problémáját: a nem oktató munkakörben dolgozók bér- és foglalkoztatási helyzetének rendezését, holott e munkavállalók nélkül az intézmények működése nem biztosítható. A PDSZ meggyőződése, hogy a szakképzés megújításának nem pusztán a vezetési struktúra átalakítására kell irányulnia - olvasható a szakszervezet állásfoglalásában, amelyben javaslatokat is megfogalmaztak az általuk megjelölt hiányosságok megoldására.