Havasi Bertalan: Szánalmas. Toroczkai László: Szabadság – Reagált az ellenzék a Tisza-kormány paksi lépéseire

Paks;Duna;Toroczkai László;Havasi Bertalan;állami beruházás;Magyar Péter;alacsony vízállás;

2026-08-15 16:04:00 CEST

A Fidesz és a Mi Hazánk szinte egybehangzóan „Facebook-bohóckodásnak, önfényezésnek, politikai őrjöngésnek, shownak” tartja Magyar Péter szombati sajtótájékoztatóját. Arra a kormányfő meghívta az ellenzéki pártelnököket, a jelek szerint feleslegesen.

Bebizonyosodott, hogy helyes döntés volt a távolmaradás Magyar Péter paksi önfényező facebook-bohóckodásától – idézte a 24.hu Havasi Bertalannak, a Fidesz kommunikációs igazgatójának szombati közleményét. Az ellenzéki párt nevében Havasi minősítette is a Magyar Péternek szombat délelőtti, Pakson a Duna vízszintemelésére a kormány által elrendelt munkálatokról tartott sajtótájékoztatóját. – Az esemény a miniszterelnök politikai őrjöngéséről szólt. Szánalmas – írta a kommunikációs igazgató.

Mint arról mi is beszámoltunk, a kormányfő arról számolt be, hogy három évtizede nem látott nehézségű munka folyik Paks és Dunaszentbenedek között. – Vannak biztató jelek, a paksi atomerőmű szivattyútelepénél emelkedett egy centimétert úgy a vízállás, hogy egyébként a fő Duna-ágban folyamatosan apad a folyó. A cél megőrizni, hogy üzemeljen a két működő turbina, és elérni, hogy duzzadjon a Duna – fogalmazott Magyar Péter.

A miniszterelnök meghívta a parlamenti ellenzéki pártok vezetőit is a sajtótájékoztatóra, ám ők nem jelentek meg a helyszínen. Ahogyan a Fidesz-elnök Orbán Viktor, a KDNP-elnök Semjén Zsolt, úgy a Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László sem. Ő X-bejegyzésében reagált arra, hogy a meghívás kizárólag a parlamenti pártelnököknek szólt. A szélsőjobboldali párt néhány napja még Tóth Mátét államfőnek akarta jelölni, most maga helyett akarta küldeni, ahogy írta, a szakembert. Toroczkai távolmaradásának legfőbb indoka, hogy szabadságon van, három kislányával.

A probléma az, hogy Magyar Péter számára fontosabb a beteges kéj, amit mások megalázása, kigúnyolása okoz neki, mint a haza érdeke. Fontosabb számára a show, mint a tényleges munka – állította Mi Hazánk vezetője: Szerinte ugyanis a kormányfőnek a pártelnökök meghívásával nem a szakmai javaslatok egyeztetése volt a célja, csak a hangulatkeltés, és így akkor sem segítettek volna Magyarországnak, ha minden pártelnök elmegy.