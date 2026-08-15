Havasi Bertalan: Szánalmas. Toroczkai László: Szabadság – Reagált az ellenzék a Tisza-kormány paksi lépéseire

Bebizonyosodott, hogy helyes döntés volt a távolmaradás Magyar Péter paksi önfényező facebook-bohóckodásától – idézte a 24.hu Havasi Bertalannak, a Fidesz kommunikációs igazgatójának szombati közleményét. Az ellenzéki párt nevében Havasi minősítette is a Magyar Péternek szombat délelőtti, Pakson a Duna vízszintemelésére a kormány által elrendelt munkálatokról tartott sajtótájékoztatóját. – Az esemény a miniszterelnök politikai őrjöngéséről szólt. Szánalmas – írta a kommunikációs igazgató.
Mint arról mi is beszámoltunk, a kormányfő arról számolt be, hogy három évtizede nem látott nehézségű munka folyik Paks és Dunaszentbenedek között. – Vannak biztató jelek, a paksi atomerőmű szivattyútelepénél emelkedett egy centimétert úgy a vízállás, hogy egyébként a fő Duna-ágban folyamatosan apad a folyó. A cél megőrizni, hogy üzemeljen a két működő turbina, és elérni, hogy duzzadjon a Duna – fogalmazott Magyar Péter.Magyar Péter: Három évtizede nem látott nehézségű munka folyik Paks és Dunaszentbenedek között
A miniszterelnök meghívta a parlamenti ellenzéki pártok vezetőit is a sajtótájékoztatóra, ám ők nem jelentek meg a helyszínen. Ahogyan a Fidesz-elnök Orbán Viktor, a KDNP-elnök Semjén Zsolt, úgy a Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László sem. Ő X-bejegyzésében reagált arra, hogy a meghívás kizárólag a parlamenti pártelnököknek szólt. A szélsőjobboldali párt néhány napja még Tóth Mátét államfőnek akarta jelölni, most maga helyett akarta küldeni, ahogy írta, a szakembert. Toroczkai távolmaradásának legfőbb indoka, hogy szabadságon van, három kislányával.Épül a fenékküszöb, süllyednek a bárkák Pakson
A probléma az, hogy Magyar Péter számára fontosabb a beteges kéj, amit mások megalázása, kigúnyolása okoz neki, mint a haza érdeke. Fontosabb számára a show, mint a tényleges munka – állította Mi Hazánk vezetője: Szerinte ugyanis a kormányfőnek a pártelnökök meghívásával nem a szakmai javaslatok egyeztetése volt a célja, csak a hangulatkeltés, és így akkor sem segítettek volna Magyarországnak, ha minden pártelnök elmegy.Pakson most versenyt futnak az idővel és a vízszinttel, filmezni csak úgy a rétisasokat sem lehetMagyar Péter: Orbán Viktor a paksi távolmaradásával kiírta magát a politikai élet releváns szereplői közülSemjén Zsolt sem megy Paksra, Toroczkai László pedig a Mi Hazánk korábbi államfőjelöltjét küldené