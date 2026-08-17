Antonello da Messina-műveket loptak el egy szicíliai múzeumból

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2026-08-17 15:34:00 CEST

A reneszánsz mester négy alkotását vitték el szülővárosa regionális múzeumából. A 70–80 millió euróra becsült zsákmány része az a szárnyas oltár is, amely az 1908-as földrengést átvészelve sohasem hagyta el Messinát.

Négy, Antonello da Messinának tulajdonított műalkotást loptak el szombat este a festő szülővárosában működő messinai regionális múzeumból. A tettesek augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony ünnepét használták ki: miközben a város figyelmét a La Vara nevű, többórás vallási körmenet kötötte le, behatoltak a MuMe épületébe – számolt be róla a Reuters és az Associated Press.

A tolvajok kivették keretéből az 1473-ban készült Szent Gergely-poliptichon mind az öt fennmaradt tábláját, kettőt azonban menekülés közben egy, a múzeumon kívüli alacsony falnál hátrahagytak. Elvittek viszont egy páncélozott vitrinben őrzött, kétoldalas kisméretű táblaképet is: egyik oldalán a gyermekét tartó Szűz Mária és egy térdeplő ferences szerzetes, a másikon a halott Krisztus látható.

Így a műtárgyak számát tekintve négy alkotás – a poliptichon három táblája és a kétoldalas festmény – tűnt el. Becsült összértékük Alberto Fiz művészeti szakértő szerint 70–80 millió euró.

Az eredetileg hat táblából álló Szent Gergely-poliptichon a messinai San Gregorio-kolostor számára készült. A kolostort elpusztította az 1908-as földrengés, amely a város épületeinek jelentős részét romba döntötte, és lakosságának mintegy felét megölte. Az oltárkép fennmaradt részei túlélték a katasztrófát; ez volt Antonello egyetlen ismert műve, amely keletkezése óta sohasem hagyta el szülővárosát. A kisebb, kétoldalas képet a szicíliai régió 2003-ban vásárolta meg a Christie’s közvetítésével, és ugyanabban az évben tulajdonították Antonellónak.

– Nem csupán Antonello da Messina műveiről van szó. Ezek az alkotások identitásunk szempontjából is rendkívüli jelentőségűek

– mondta a múzeum igazgatója, Marisa Mercurio. Tájékoztatása szerint a betörés nem sokkal este tíz óra előtt történt, miközben a riasztóberendezések működtek, és az őrök is az épületben tartózkodtak.

A messinai ügyészség nyomozást indított. A múzeumot térfigyelő kamerákkal és korszerű riasztórendszerrel szerelték fel, ezért a hatóságok azt is vizsgálják, miként juthattak be és távozhattak észrevétlenül a tettesek. Felmerült, hogy megrendelésre dolgozhattak. A műtárgylopásokkal foglalkozó szakértő, Lynda Albertson szerint

A képek annyira ismertek, hogy a törvényes műtárgypiacon gyakorlatilag eladhatatlanok; az ilyen alkotások ugyanakkor a bűnözői körökben biztosítékként vagy cserealapként is gazdát cserélhetnek.

A Guardian által megszólaltatott Valentina Certo művészettörténész úgy fogalmazott: a lopással Messina történelmi emlékezetén és kulturális identitásán ejtettek sebet. A művek öt évszázadot és a várost elpusztító földrengést is átvészelték, ezért elvesztésük nem mérhető pusztán pénzben.

A rablásra néhány nappal azután került sor, hogy az olasz rendőrség megtalálta Cézanne, Renoir és Matisse három, márciusban ellopott festményét. Antonello művei iránt azután is megnőtt a figyelem, hogy az olasz állam februárban 14,9 millió dollárért vásárolta meg a festő egy másik kétoldalas táblaképét, az Ecce Homót. Antonello da Messinának kevesebb mint negyven alkotása maradt fenn.