Meghalt Bou Meng, a vörös khmerek kínzóközpontjának túlélője

népirtás;Festészet;Kambodzsa;vörös khmer;

2026-08-17 15:00:00 CEST

A kambodzsai festőművész azért menekült meg az S–21 börtönből, mert fogvatartói Pol Pot és más kommunista vezetők portréinak elkészítésére kényszerítették. Később tanúvallomásával járult hozzá a hírhedt intézmény parancsnokának elítéléséhez.

Nyolcvanöt éves korában meghalt Bou Meng kambodzsai festő, a vörös khmerek S–21 jelű kínzóközpontjának hét ismert túlélője közül az egyik. Halálát a kambodzsai–ENSZ különleges törvényszék jelentette be: közlése szerint Bou Meng péntek késő este, időskori betegség következtében hunyt el – írta az Associated Press.

Az S–21 Phnompen egyik középiskolájában működött 1975 és 1979 között. A vörös khmerek a hatalomátvétel után alakították át a Tuol Sleng néven is ismert épületet fogva tartási, kihallgatási és kínzóközponttá. Becslések szerint mintegy 16 ezer embert, köztük nőket és gyerekeket tartottak ott fogva, mielőtt meggyilkolták őket. Az egykori börtön ma a Tuol Sleng Népirtás Múzeuma.

Bou Meng korábban maga is csatlakozott a vörös khmerekhez, amelyek az 1970 és 1975 közötti polgárháborúban az Egyesült Államok által támogatott kormány megdöntéséért harcoltak. Győzelmük után azonban a rendszer belső tisztogatásainak áldozatává vált. 1977-ben feleségével együtt azzal az ürüggyel vitték el, hogy a képzőművészeti iskola növendékeit fogja tanítani. Megérkezésükkor megbilincselték, bekötötték a szemét, majd különválasztották őket. Feleségét soha többé nem látta; két gyermekük is eltűnt, feltehetően mindhármukat megölték.

A különleges törvényszék összefoglalója szerint Bou Menget húsz-negyven emberrel együtt tartották egy közös cellában, bokájánál egy hosszú fémrúdhoz láncolva. Naponta kétszer hallgatták ki: azt követelték tőle, ismerje be, hogy a CIA-nak vagy a KGB-nek dolgozott. Megverték és áramütésekkel kínozták, olykor eszméletét is elveszítette.

Életét festői tudása mentette meg. 1977 végén vagy 1978 elején levették róla a bilincseket, és az S–21 egyik másik épületében képek készítésére kényszerítették. Előbb Pol Pot életnagyságnál nagyobb portréját kellett megfestenie, majd további képeket rendelt tőle a vörös khmerek vezéréről, valamint Mao Ce-tungról és Kim Ir Szenről. Egy Ho Si Minh-t gúnyoló festményt is készíttettek vele, amelyen a vietnámi kommunista vezető fejét kutyatesthez illesztették. Bou Meng későbbi vallomása szerint első nagyméretű Pol Pot-portréján három hónapig dolgozott. Az S–21 parancsnoka azzal fenyegette meg, hogy „emberi trágyát” csinálnak belőle, ha a kép nem sikerül elég élethűre.

Bou Meng 2009 júliusában polgári félként vallott Kaing Guek Eav, közismert nevén Duch perében. Beszámolóját a bíróság a gyilkosságok, a kínzások, a fogva tartás és más emberiesség elleni bűncselekmények bizonyítékaként is felhasználta. Duchot 2010-ben bűnösnek találták, majd jogerősen életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. A volt börtönparancsnok 2020-ban halt meg a fogságban.

A vörös khmerek uralma alatt, 1975 és 1979 között becslések szerint 1,7 millió kambodzsai vesztette életét kivégzések, kényszermunka, éhezés és az egészségügyi ellátás hiánya miatt.

Bou Meng későbbi éveiben rendszeresen visszatért az egykori börtönből kialakított múzeumba, ahol személyesen találkozott a látogatókkal, és a történetét feldolgozó könyvet árulta. Youk Chhang, a kambodzsai Dokumentációs Központ vezetője szerint az igazságért megtett útját megörökítették, ezért a történetét nem felejtheti el a világ.

A különleges törvényszék közleménye Bou Menget a vörös khmerek által elkövetett bűncselekmények egyik legfontosabb történelmi tanújának nevezte. Halálával nemcsak egy túlélő, hanem az S–21-ben történtek közvetlen emlékezetének egyik utolsó őrzője távozott.