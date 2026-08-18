Egy dróntámadás előkészítésével vádolják az orosz hatóságok a Varsóban kis híján megölt rappert

Oroszország;Lengyelország;Ukrajna;énekes;titkosszolgálatok;merényletkísérlet;FSZB;blogger;SZBU;dróntámadás;orosz-ukrán háború;

2026-08-18 07:09:00 CEST

Aligha csupán háborúellenes kiállása miatt „vált kényelmetlenné Oroszország számára” az az ukrán–amerikai rapper és blogger, aki kis híján orosz titkosszolgálati merénylet áldozata lett a múlt héten Varsóban. A lengyel sajtó által azóta beazonosított énekest a moszkvai régió egy hadiipari vállalata elleni támadásra szánt drónok Oroszországba csempészésével vádolják az orosz hatóságok.

Az orosz merényletkísérlet meghiúsítását Donald Tusk lengyel miniszterelnök jelentette be múlt csütörtöki sajtótájékoztatóján. Tusk nem nevezte meg a kiszemelt áldozatot, csak annyit jegyzett meg, hogy az ukrán és amerikai útlevéllel is rendelkező férfi „kellemetlen volt a Putyin-rezsim számára”. Az orosz gyanúsítottat – aki sajtóértesülések szerint egy donbászi születésű, 29 éves orosz állampolgár – még augusztus 7-én vették őrizetbe, Tusk szerint „az utolsó pillanatban” akadályozva meg a gyilkosságot. Elfogásához Varsó amerikai segítséget kapott.

Az RMF24 lengyel hírportál Tusk tájékoztatójának másnapján azt jelentette, hogy a merénylő célpontja a Kyivstonerként ismert Albert Vasziljev ukrán blogger, színész, rapper és a Gribi együttes tagja volt, mielőtt mostani művésznevén szólókarrierbe kezdett. 2022 előtt hosszabb ideig Oroszországban élt és dolgozott. Az Ukrajna elleni átfogó orosz invázió megindítása után elhagyta Kijevet, és az Egyesült Államokba költözött. Ukrán és amerikai útlevéllel is rendelkezik, utóbbiban Slevin Dadyan néven szerepel.

Az ellene irányuló merényletkísérletre kevesebb mint két hónappal azután derült fény, hogy Robert Kuzovkov Kreml-kritikus orosz művészt fényes nappal agyonlőtték Biała Podlaska-i otthona közelében, Kelet-Lengyelországban.

Bár elemzők szerint Oroszország egyre merészebben próbálja Európa-szerte felkutatni és megölni a Kreml-ellenes kritikusokat és Ukrajna támogatóit, Kyivstoner esetében ennél jóval többről van szó.

Egy Moszkva környéki dróntámadás terve áll a háttérben

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) kedden – két nappal a lengyel miniszterelnök bejelentése előtt – azzal vádolta meg az ukrán rappert, Kyivstonert, hogy közreműködött egy moszkvai régióban működő védelmi vállalat ellen tervezett, meghiúsított dróntámadásban.

A rapper a közösségi médiában gyorsan tagadta a vádakat. Azt írta, „csillezik” (pihen), és éppen leköti őt egy számítógépes játék.

„Milyen szervezkedésről beszélsz?” – írta egy sor káromkodással megspékelt Instagram-bejegyzésében.

Az FSZB szerint – írta az emigrációban működő The Moscow Times – a dróntámadás tervében részt vett egy korábbi Wagner-zsoldos és egy toborzott ügynökökből álló hálózat is, amely az ukrán SZBU hírszerző szolgálat megbízásából 35 FPV drónt csempészett be Oroszországba. Vasziljev állítólag ennek a logisztikai megvalósítását felügyelte.

A Kijevben összeszerelt, kanadai vezérlőrendszerekkel ellátott drónokat az FSZB szerint egy spanyol csempeszállítmányban rejtették el, és Szlovákián, Lengyelországon és Fehéroroszországon keresztül utaztatták az orosz fővárosig.

A drónokhoz való robbanóanyagokat pedig egy bérelt építőanyag-raktárban tárolták a célpont közelében. A raktárt bérlő orosz állampolgárt, aki a gyanú szerint Ukrajna zsoldjában állt, egy letartóztatási kísérlet során megölték.

Két moldovai állampolgár, aki részt vett az összeesküvésben, állítólag elhagyta Oroszországot, miután segítettek a helyszín előkészítésében. A drónkezelőt viszont – akit volt Wagner-zsoldosként azonosítottak, s aki ukrajnai frontszolgálatáért 2023-ban elnöki kegyelmet és orosz állampolgárságot kapott – letartóztatták, miután megpróbálta felbocsátani a repülőszerkezeteket. Az FSZB azt állította, hogy a drónok megsemmisültek, mielőtt elérték volna a célpontjukat.

Kyivstoner megítélése ellentmondásos volt Ukrajnában

A Mezha ukrán hírportál szerint Vasziljevet élesen bírálták Ukrajnában, amikor egy orosz bloggerrel beszélgetve „törvénytelennek” nevezte az ukrán katonai sorozás gyakorlatát. Ugyanebben a 2025. szeptemberi interjúban azt is elmondta, hogy nem érdekli az ukrán nyelv használata, és kétségeinek adott hangot azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna reálisan visszaállíthatja-e 1991-es határait, az ötletet „fantáziaként” utasítva el. Mindazonáltal következetesen elítélte Oroszország Ukrajna elleni háborúját.