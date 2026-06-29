Kiadták az adatokat, 53 millió forint közpénzbe került, hogy a hírhamisító Papp Dániel négy „tanulmányútra” menjen a barátaival

Kína;Vietnám;Las Vegas;MTVA;Papp Dániel;Hadházy Ákos;tanulmányút;

2026-06-29 10:29:00 CEST

Egyszer Las Vegasba, kétszer Kínába és egyszer Vietnámba utaztak.

Egyszer Las Vegasba, kétszer Kínába és egyszer Vietnámba is szervezett „tanulmányutat” Papp Dániel, az MTVA hírhamisító igazgatója a barátnőjével (Olbort Anetta technológiai igazgatóval) és a barátaival – írja Hadházy Ákos a Facebook-oldalán, miután egy nyertes pert követően végül megismerhette az utazásokkal kapcsolatos részleteket.

A volt országgyűlési képviselő bejegyzéséből kiderül, hogy

a négy egzotikus út összesen 53 millió adóforintba került.

általában heten utaztak, Las Vegas-ba csak négyen.

utóbbi útnál csak az utazási költség tízmillió forint volt, ami önmagában is elképesztő négy embernek, mivel majdnem a tizedéből is odajuthattak volna. Vagy a legdrágább, business osztályon utaztak, vagy beleszámolták a sivatagi helikopteres túrát is, amiről a “technológiai igazgató” posztolt képeket – jegyezte meg.

Las Vegasban egy ötcsillagos luxus szállóban (Hotel Vdara) sikerült megszállniuk, összesen 5,3 millióért, 220 ezer forint/éjszaka/fő áron.

Vietnámba azért kellett kiutazniuk, mert a Vietnám nemzeti TV- és rádiótársasággal kulturális együttműködésre vonatkozó keretmegállapodást kötöttek. „A Magyar Rádióhoz hasonlóan egyedülálló archívummal rendelkező vietnámi rádió mindennapi műsorgyártási, illetve archívumi technológiai működését mutatta be, hogy az MTVA megismerhesse és annak tapasztalatait beépíthesse a mindennapi működésébe. Emellett a közmédia egy második szerződést is kötött a VTV-vel, amelynek eredményeként a vietnámi közönség megtekinthette az Ők tudják mi a szerelem, A sorstalanság és a Ványa bácsi című filmeket.“

Az MTVA teljes válaszát Hadházy Ákos közzétette a bejegyzésében, amelyhez pár, a „tanulmányutakon” készült képet is mellékelt:

Papp Dánielnek 2015 óta papírja van arról, hogy lehet hírhamisítónak nevezni. Ez egy kúriai döntést jelent az akkori Index elleni perben, miután kiderült, hogy 2011. április 1-jén az MTV Hírcentrumában az ő irányításával készült egy riport, amely azt a benyomást keltette, hogy az akkor Magyarországon járó Daniel Cohn-Bendit zöldpárti EP-frakcióvezető egy sajtótájékoztatón nem válaszolt arra a kérdésre, hogy demokratikus értéknek tartja-e kiskorúak szexuális tárgyú megközelítését, felháborodásában pedig kiviharzott a teremből. Per abból lett, hogy az akkori Index megszerezte birtokába került vágatlan felvételből kiderült, Daniel Cohn-Bendit válaszolt a kérdésre és nem viharzott ki a teremből. 2011. december 3-án jött még egy hasonló allűr, Papp Dániel akkor kiretusáltatta Lomnici Zoltán arcát egy Tőkés Lászlóval készült beszélgetés hátteréből.