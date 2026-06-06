Hadházy Ákos: A hírhamisító Papp Dániel esetében aligha úszható meg a hűtlen kezelés vádja

MTVA;Papp Dániel;Hadházy Ákos;

2026-06-06 15:11:00 CEST

A volt ellenzéki politikus szerint a rendszer egyik legaljasabb kiszolgálójáról van szó, és reméli: nem ússza meg szabad elvonulással.

Nehezen tartja elképzelhetőnek, hogy meg lehetne úszni a hűtlen kezelés gyanúja miatti vádemelést a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) távozó vezérigazgatójával szemben Hadházy Ákos szerint.

Mint korábban hírt adtunk róla, a hírhamisító Papp Dániel pénteken a kormányalakításra hivatkozva benyújtotta lemondását.

A korábbi országgyűlési képviselő egy szombati Facebook-posztban azt írta, sajnálja, hogy a vezető valamennyivel később bukott meg, mint ő, de ennek ellenére nagyon örül ennek a fejleménynek. Egyben sajnálatát fejezte ki, amiért nem várták meg, amíg „kiderülnek azoknak az amerikai és kínai luxusutaknak a részletei, amiken barátnőjével és haverjaival vettek részt az Önök pénzéből.”

Emlékeztetett, hogy a Transparency International Magyarország segítségével pert indított az ügyben, így az MTVA-nak ki kell adnia az eddig eltitkolt adatokat. Jelezte: már csak néhány napig halaszthatja azok kiadását. Hadházy Ákos reményét fejezte ki, hogy Papp Dániel sem fogja „megúszni a dolgokat” szabad elvonulással, mivel álláspontja szerint „a rendszer egyik legfontosabb és legaljasabb kiszolgálója volt”.