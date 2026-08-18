Támadás ért egy hajót a Hormuzi-szorosban

hajó;Hormuzi-szoros;háború Iránban;

2026-08-18 09:55:00 CEST

A legénység egyik tagja életét vesztette. A régióban tartózkodó hajókat óvatosságra intik, és kérik, hogy minden gyanús tevékenységet jelentsenek.

Ismeretlen eredetű lövedék talált el egy hajót a Hormuzi-szorosban, a legénység egy tagja életét vesztette – közölte a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO) kedden kora reggel.

A hajó kifelé haladt a Hormuzi-szorosból, amikor találat érte, ami megrongálta a gépházat és a legénység egyik tagja meghalt. Környezeti károkról nem érkezett jelentés, a hatóságok vizsgálatot folytatnak – közölte az UKMTO, és

arra figyelmeztette a régióban tartózkodó hajókat, hogy legyenek óvatosak, és jelentsenek minden gyanús tevékenységet a térségben.

Az incidens akkor történt, amikor a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom jelentősen visszaesett, napi egyszámjegyű hajó közlekedik a szorosban a háború előtti napi több mint 130-cal szemben.

Az Irán elleni amerikai-izraeli háború előtt a Hormuzi-szoroson a világ olajszállítmányainak nagyjából ötöde haladt keresztül.