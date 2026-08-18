Moszkva megüzente Londonnak, hogy a brit drónok bevetésének következményei lesznek

Oroszország;Ukrajna;háború;Egyesült Királyság;drónok;

2026-08-18 09:27:00 CEST

A brit védelmi minisztérium szóvivője közölte, Nagy-Britannia elkötelezett, hogy biztosítsa Ukrajnának az orosz inváziójával szembeni védekezéshez szükséges felszerelést.

Oroszország következményekkel fenyegette meg az Egyesült Királyságot, miután jelentések szerint brit drónokat vetettek be oroszországi célpontok ellen.

A Sunday Times írt arról a hét végén, hogy Ukrajna két brit cég által gyártott drónokat is fölhasznált az úgynevezett mélycsapás-kampány részeként.

Oroszország brit nagykövetsége hétfőn kiadott egy közleményt, melyben az áll:

„a legújabb értesülések is megerősítik, hogy London szándékosan az ukrajnai válság eszkalációját választja”.

Egyben azzal vádolták meg Nagy-Britanniát, hogy úgymond megbízott útján igyekszik megfékezni Oroszországot és a lehető legnagyobb kárt okozni neki.

Az orosz nagykövetségi közlemény szerint

„London tettei elkerülhetetlenül következményekkel járnak, amelyekért felelősséget kell vállalnia”.

A brit védelmi minisztérium szóvivője azt mondta, Nagy-Britannia Ukrajna mellett áll, és elkötelezett, hogy biztosítsa Ukrajnának az orosz inváziójával szembeni védekezéshez szükséges felszerelést.

Ukrajna az utóbbi időszakban fokozta az Oroszország elleni támadásokat nagy hatótávolságú rakétákkal és drónokkal, amelyek célpontjai hadiipari és az energetikai létesítmények.