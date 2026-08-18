A Madame Tussauds Budapest kiállítja Szent István viaszfiguráját az államalapítás ünnepére

Szent István;viaszmúzeum;Madame Tussauds;

2026-08-18 15:12:00 CEST

Több hónap munkával alkották meg Szent István viaszfiguráját a 250 éves Madame Tussauds London melletti műhelyében magyar szakértők bevonásával. Alapjául a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött koronázási paláston ránk maradt, egyetlen korabeli ábrázolás szolgált

Augusztus 20-án délután 4-ig az attrakció előtt látványos óriásbuborék-show szórakoztatja a Madame Tussauds Budapest kiállítására érkezőket, a vállalkozó kedvűek pedig maguk is kipróbálhatják az óriásbuborék-fújást. Szent István figurája egy kis dombon áll, amikor a látogató mellé lép, felvillannak a fények, és ezen a héten az István, a király rockopera dallamai is felcsendülnek tűzijátékot idéző fényshow kíséretében – tájékoztatott közleményében a magyar Madame Tussauds Budapest múzeum.

Szent István megformálása nem volt éppen könnyű feladat: az uralkodó egyetlen korabeli ábrázolása a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött koronázási paláston maradt ránk. Az eredetileg misemondó ruhát még a király életében készíthették.

A Madame Tussauds Budapest attrakcióban látható kardot részben arról a fegyverről mintázták, amelyről a tudomány valószínűsíti, hogy legendás királyunké volt, és ma Prágában őrzik. A kard kalandos úton kerülhetett Csehországba még évszázadokkal ezelőtt.

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