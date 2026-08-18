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A Madame Tussauds Budapest kiállítja Szent István viaszfiguráját az államalapítás ünnepére

Több hónap munkával alkották meg Szent István viaszfiguráját a 250 éves Madame Tussauds London melletti műhelyében magyar szakértők bevonásával. Alapjául a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött koronázási paláston ránk maradt, egyetlen korabeli ábrázolás szolgált

Augusztus 20-án délután 4-ig az attrakció előtt látványos óriásbuborék-show szórakoztatja a Madame Tussauds Budapest kiállítására érkezőket, a vállalkozó kedvűek pedig maguk is kipróbálhatják az óriásbuborék-fújást. Szent István figurája egy kis dombon áll, amikor a látogató mellé lép, felvillannak a fények, és ezen a héten az István, a király rockopera dallamai is felcsendülnek tűzijátékot idéző fényshow kíséretében – tájékoztatott közleményében a magyar Madame Tussauds Budapest múzeum.

 Szent István megformálása nem volt éppen könnyű feladat: az uralkodó egyetlen korabeli ábrázolása a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött koronázási paláston maradt ránk. Az eredetileg misemondó ruhát még a király életében készíthették. 

A Madame Tussauds Budapest attrakcióban látható kardot részben arról a fegyverről mintázták, amelyről a tudomány valószínűsíti, hogy legendás királyunké volt, és ma Prágában őrzik. A kard kalandos úton kerülhetett Csehországba még évszázadokkal ezelőtt.

A közlemény szerint az ünnepek alkalmával 20 százalékos kedvezményt biztosítanak a jegyárakra (az eredeti árak: felnőtt jegy 12 490 Ft., a gyerek/diák 7990 Ft. a családi jegy 24 490 Ft., a nyugdíjas jegy 6490 Ft., s ezekből jön le a kedvezmény) 

Minden éjjel planktonok milliárdjai jönnek fel az óceánok sötétebb mélyéről a felszíni zónába, hogy viszonylag biztonságos körülmények között táplálkozzanak, majd a nappali fény elől menekülve visszatérnek. Közben az autók kibocsátásának megfelelő szénmennyiség több mint kétszeresét viszik magukkal.