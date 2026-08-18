Meghalt Mary Heilmann, aki játékossá tette a minimalizmust

képzőművészet;gyász;absztrakt művészet;Mary Heilmann;

2026-08-18 13:36:00 CEST

Az amerikai képzőművész élénk színekkel, szabálytalan geometriával és személyes történetekkel lazította fel az absztrakt festészet szigorú formanyelvét. Bár több mint hat évtizeden át alkotott, New York első jelentős múzeumi kiállítását csak hatvannyolc évesen rendezte meg.

Nyolcvanhat éves korában meghalt Mary Heilmann amerikai festő, szobrász és keramikus. A művész augusztus 14-én, a New York állambeli Long Islanden hunyt el; halálhírét az őt képviselő Hauser & Wirth és a 303 Gallery jelentette be.

Heilmann 1940. január 3-án született San Franciscóban, gyermekéveinek egy részét azonban a dél-kaliforniai El Segundóban töltötte. Elsőként nem a festészet, hanem a kerámia érdekelte. A Santa Barbara-i Kaliforniai Egyetemen 1962-ben szerzett diplomát, majd a Berkeley-n tanult Peter Voulkosnál, aki az amerikai kerámiaművészetet a használati tárgyak világából az absztrakt szobrászat irányába mozdította el. Heilmann 1967-ben fejezte be mesterszakos tanulmányait.

Egy évvel később New Yorkba költözött. A minimalizmus és a posztminimalizmus ekkor meghatározó irányzatnak számított a város művészeti életében, Heilmann azonban nem fogadta el e művek személytelenségét és szigorúságát. A geometrikus formákat látható ecsetvonásokkal, egymásba folyó festékfoltokkal, élénk színellentétekkel és szándékos szabálytalanságokkal kapcsolta össze.

Munkáiban a kemény élű absztrakció, a pop-art, a kaliforniai szörfkultúra, a lakberendezés és a kézművesség hatása egyaránt megjelent. Festményeinek alakzatai gyakran hullámokat, utakat, bútorokat vagy festőpalettákat idéznek, címük pedig személyes emléket, dalt vagy tréfát kapcsol a látszólag elvont kompozícióhoz. Ilyen a Save the Last Dance for Me, a Pink and Black is Coming Back vagy a Surfing on Acid.

– Kerámiával kezdtem, aztán szobrokat, majd festményeket készítettem. Író is voltam, ezért a történetmesélés minden munkám része

– mondta egy 2022-es életútinterjúban. Az egyes címeket olyan nyomoknak tekintette, amelyekből a néző saját történetet vagy álomképet alkothat.

Heilmann pályája nehezen illeszkedett a korszak művészettörténeti kategóriáiba. Jessica Morgan, a Dia Art Foundation igazgatója szerint a művész a geometriai szigort improvizációval és gesztussal, a minimalizmus visszafogottságát pedig eleven színekkel kapcsolta össze. Festményeibe és szobraiba így örömöt, érzelmet és szabadságot vitt – olvasható a Hauser & Wirth és a 303 Gallery megemlékezésében.

A művész a festészet mellett egész pályáján készített kerámiákat és bútorokat is. Élénk színű, szögletes faszékeit nem csupán kiállítási tárgynak szánta: fontosnak tartotta, hogy a múzeumokban és galériákban legyen hová leülni, a látogató időt tölthessen a művek között. Festett székei ezért egyszerre szobrok, használati tárgyak és a kiállítás nézésének módját alakító eszközök.

Bár Heilmann már az 1972-es Whitney Annual kiállításon szerepelt, majd 1989-ben és 2008-ban a Whitney Biennáléra is beválogatták, az intézményi elismerés viszonylag későn érkezett meg. Első jelentős New York-i múzeumi tárlatát, a Mary Heilmann: To Be Someone című retrospektívet 2008-ban rendezte meg a New Museum. A kiállítás később Kaliforniában, Houstonban és Ohióban is látható volt.

A tárlatról írva Ken Johnson, a The New York Times kritikusa úgy fogalmazott:

Heilmann a 20. századi művészettörténetet személyes játékszerként használja – mintha a Ramones Cole Portert játszaná.

A New Museum bemutatója után egyre több jelentős intézmény rendezett kiállítást műveiből: 2010-ben a kölni Museum Ludwig, 2015-ben a Whitney Museum, 2016-ban a londoni Whitechapel Gallery, 2023-ban pedig a Dia Beacon.

A Whitneyben 2025 áprilisától idén januárig volt látható Long Line című installációja, amely egy festmény monumentális, kézzel festett változatát színes székekkel kapcsolta össze. A Dia Beacon 2023 és 2025 között hosszú távon mutatta be Starry Night című sorozatát.

Heilmann évtizedeken át tanított a Long Island-i Stony Brook Egyetemen, majd a New York-i School of Visual Arts intézményében. Saját bevallása szerint legalább annyit tanult hallgatóitól, mint amennyit ő tanított nekik; ennek tulajdonította, hogy művei idős korában is fiatalosnak és időtlennek hatottak.

Alkotásai ma többek között a New York-i Museum of Modern Art és a Whitney Museum, a washingtoni National Gallery of Art, a San Franciscó-i Modern Művészetek Múzeuma, a kölni Museum Ludwig és a maastrichti Bonnefanten gyűjteményében találhatók.

Pályájáról 2024-ben Matt Creed Waves, Roads & Hallucinations címmel készített dokumentumfilmet.