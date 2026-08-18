Kimaradt a színházi jövőről szóló egyeztetésből a Magyar Teátrumi Társaság

Vidnyánszky Attila;kultúrpolitika;Magyar Teátrumi Társaság;Magyar Színházi Társaság;Béres Attila;Molnár Áron;

2026-08-18 13:20:00 CEST

A Vidnyánszky Attila által vezetett érdekképviselet szerint az elmúlt hetekben úgy készült javaslatcsomag a magyar színházi rendszer átalakításáról, hogy abba nem vonták be.

Kihagyták a Magyar Teátrumi Társaságot a magyar színházi szakma jövőjéről folyó egyeztetésekből – állítja a szervezet augusztus 17-én kiadott közleményében. Az érdekképviselet szerint elfogadhatatlan, hogy részvétele nélkül készült el a szakma átalakításáról szóló anyag, noha korábban többször jelezte, hogy kész a szakmai vitára és a közös munkára. A szervezet elutasítja az elmúlt tizenhat év intézményvezetőinek és alkotóinak együttes felelősségre vonását.

A Magyar Teátrumi Társaság (MTT) politikai és intézményi helyzete nem független az általa most védelmébe vett időszaktól. A szervezet 2008-as megalapításában részt vett Vidnyánszky Attila, aki azóta megszakítás nélkül az elnöke. Az MTT az Orbán-kormányok idején a kulturális kormányzat meghatározó színházi partnerévé vált, tiltakozása az előző kultúrpolitikai rendszer egyik fontos intézményi szereplőjének állásfoglalásaként is értelmezhető.

A közlemény közvetlen előzménye a Magyar Színházi Társaság tavasszal megkezdett konzultációsorozata lehet. A szervezet májusban több mint hatvan szakmai közösség részvételével indított egyeztetést az előadó-művészeti rendszer jövőjéről. Június 22-i rendkívüli közgyűlésén bejelentette, hogy az elkészült javaslatcsomagot az évad kezdetén mutatják be.

A Magyar Színházi Társaság korábbi állásfoglalásában az elmúlt tizenhat év színházi döntéseinek átfogó szakmai átvilágítását sürgette. Vizsgálná az igazgatói kinevezések gyakorlatát, az intézményi átalakításokat és a finanszírozási döntéseket, valamint országos előadó-művészeti etikai kódex kidolgozását javasolta. A szervezet szerint az új kulturális rendszernek átláthatóságon, szakmai autonómián és ellenőrizhető közpénzfelhasználáson kell alapulnia.

A Magyar Teátrumi Társaság mostani állásfoglalása ezzel szemben arra figyelmeztet, hogy az elmúlt másfél évtized színházi életét nem lehet egyetlen politikai zárójelbe tenni, eredményeit pedig „kollektív bűnösséggé” minősíteni. A társaság a felújított színházakat, az újonnan alakult társulatokat, a nemzetközi sikereket és a Színházi Olimpia megrendezését is az időszak teljesítményei között említi.

Álláspontja szerint a másik érdekképviselet tagszervezetei sem kívülállói voltak a rendszernek: állami és önkormányzati fenntartású intézményekben dolgoztak, támogatásokhoz és vezetői lehetőségekhez jutottak, miközben kormánykritikus előadások is létrejöhettek. A közlemény azt is állítja, hogy az elmúlt tizenhat évben legalább megkétszereződött a független társulatok, és másfélszeresére nőtt a szabadtéri színházak száma. Ezekhez az adatokhoz a szervezet nem mellékelt forrást.

A Magyar Teátrumi Társaság külön kitér a Béres Attila vezette Miskolci Nemzeti Színházra is. Felidézi, hogy az intézmény állami–önkormányzati közös működtetésben és jelentős többlettámogatásokkal dolgozott, ezért leegyszerűsítőnek tartja azokat a megszólalásokat, amelyek élesen szembeállítják a korábbi kulturális rendszer kedvezményezettjeit és kárvallottjait.

Béres Attila – és a Miskolci Nemzeti Színház művészeti tanácsa – korábban arról beszélt, hogy a politikai alapon megkettőzött szakmai intézményrendszert egyetlen színházi érdekképviseletté, művészeti egyetemmé és akadémiává kellene átalakítani.

A Magyar Teátrumi Társaság most hangsúlyozza: a szervezetek közötti megosztottság felszámolására maga is tett kísérleteket a 2024-es kaposvári re:OSZT óta, és állítása szerint nem miatta szakadtak meg a Magyar Színházi Társasággal folytatott tárgyalások.

Az MTT Molnár Áront és Csáki Judit kritikust név szerint is bírálja, és felszólít minden szakmai és közéleti szereplőt, hogy hagyjon fel a fenyegetéssel, a megbélyegzéssel, illetve azzal a gondolkodással, amely szerint el kellene távolítani a szakmából az elmúlt tizenhat év vezetőit és intézményi szereplőit.

A közlemény azonban nem részletezi, mikor és kik között zajlott az a legutóbbi egyeztetési folyamat, amelyből a társaság kimaradt, és azt sem, hogy hivatalosan kérte-e részvételét a javaslatcsomag kidolgozásában. A Magyar Teátrumi Társaság teljes állásfoglalása szerint a szervezet továbbra is készen áll a tárgyalásra.