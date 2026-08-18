Letartóztatná az ügyészség az M3-ason felborult lengyel busz sofőrjét

letartóztatás;buszbaleset;M3-as autópálya;

2026-08-18 13:52:00 CEST

A férfi nem tett vallomást.

A Miskolci Járási Ügyészség indítványozta annak a lengyel autóbuszsofőrnek a letartóztatását, aki a vasárnap hajnalban az M3-as autópályán tragikus közlekedési balesetet szenvedett turistabuszt vezette – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség.

A bíróság kedden dönt a kényszerintézkedésről.

A busz augusztus 16-án, hajnali 1 óra körül Budapest felől Miskolc irányába haladt. A nyomozás jelenlegi adatai szerint a sofőr nem volt a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban, elaludt a volánnál, majd a jármű a műszaki leállósávon keresztül letért az úttestről, és az autópálya melletti rézsűn az oldalára borult.

A turistabuszon 57 utas és két járművezető tartózkodott. Tizenkét ember a helyszínen, illetve kórházba szállítása után meghalt. Három sérült állapota súlyos, életveszélyes, további húsz ember pedig súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság őrizetbe vette a sofőrt, majd halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt gyanúsítottként hallgatta ki. A férfi nem tett vallomást.

Az ügyészség a szökés és elrejtőzés, valamint a bizonyítás megnehezítésének veszélyére hivatkozva kérte a férfi letartóztatását. Az indítványt a rendőrség előterjesztése alapján nyújtották be a bíróságnak.