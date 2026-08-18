Magyar Péter felszólította a fideszes alapítványokat, hogy még ma utalják vissza azt a több milliárd forint közpénzt, amelyet méltánytalanul kaptak

civilek;Fidesz-KDNP;álcivilek;Magyar Péter;

2026-08-18 19:18:00 CEST

19 874 civil szervezet kapott valamilyen támogatást, a hat legnagyobb kedvezményezettnél landolt az összesen csaknem 400 milliárd forintnyi juttatás mintegy fele.

Mint a Népszava is beszámolt róla, interaktív adatbázisban tette közzé a Miniszterelnökség az elmúlt öt év állami civil támogatásait. A térkép választókerületi bontásban mutatja meg, hogy egy-egy helyi szervezet mikor, mekkora összeget és melyik támogatási programból kapott.

A 24 ezt követően megnézte, kik voltak a legnagyobb haszonélvezői az Orbán-kormány támogatási programjainak, s kiderült, a forrásokat rendkívül koncentráltan, politikai hátterű szervezeteknek adták. Hiába kapott összesen 19 874 civil szervezet valamilyen támogatást, a hat legnagyobb kedvezményezettnél landolt az összesen csaknem 400 milliárd forintnyi juttatás mintegy fele, ráadásul úgy, hogy a legnagyobb összegeket nem nyílt pályázati úton, hanem egyedi elbírálás alapján közvetlenül a kormány osztotta szét.

Az üggyel kapcsolatban Magyar Péter videóbejegyzést tett közzé a Facebookon, mint mondta, a Miniszterelnökség az utóbbi hetekben a civil szervezetek és álcivil szervezetek számára, az előző kormány által pártpolitikai alapon kiosztott százmilliárdok nyomába eredt. A miniszterelnök elmondta, az Orbán-kormány 16 év alatt egy olyan rendszert épített ki, amely szinte mindent átszőtt Magyarországon, s miközben a valóban hasznos munkát végző civileknek néhány százezer forintért is pályázniuk kellett, hol sikeresen, hol sikertelenül, létrejött a fideszes álcivilek világa, amelyek mögött újra és újra fideszes politikusok, korábbi kormánytagok, fideszes potentátok tűntek fel. Ezekhez a szervezetekhez pedig ömlöttek a tíz- és százmilliárdok.

A miniszterelnök példákat is említett. E szerint a Megafont is finanszírozó Batthyány Lajos Alapítványnál mintegy 65 milliárd forint támogatás jelent meg a vizsgált időszakban. A Mathias Corvinus Alapítványt 52 milliárd forint, a Lázár Jánoshoz köthető Jövő Nemzedék Földje Alapítványt mintegy 27 milliárd forint, az Áder Jánoshoz kötődő Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványt mintegy 24 milliárd forint közpénzzel tömték ki. Ami a vidéken kiosztott pénzeket illeti, a veszprémi Kommentár Alapítványhoz mintegy 22 milliárd forintot, Bács-Kiskun megyében a Lezsák Sándorhoz kötődő Népfőiskola Alapítványhoz mintegy 6 milliárd forint közpénzt vágtak, Hajdú-Biharban egy Tasó Lászlóhoz köthető egyesülethez több mint félmilliárdot, Jász-Nagykun-Szolnokban egy Pócs Jánoshoz kötődő szervezethez 116 millió forintot vágtak hozzá. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében „az egykori helyi fideszes földesurak saját szervezetei” kaptak 50, 100, 150 vagy éppen 250 millió forintos támogatást - emelte ki a kormányfő, aki e szervezeteket az országos, illetve helyi maffiacsápoknak nevezte.

A miniszterelnök kifejtette, egyes álcivil szervezetek a helyi civil munkára kapott támogatásokat szipkázták fel, miközben a helyi Fidesz–KDNP-jelöltek politikai rendezvényeit szervezték, mások kampánykiadványokat, pártújságokat, szórólapokat adtak ki közpénzen. De olyan eset is volt, hogy egy álcivil szervezet maga is jelölőszervezetként jelent meg a választáson, miközben civileknek szánt állami forrásból részesült.

Miközben tehát az állam „egyik kezével közpénzt adott a hatalomhoz kötődő civil világnak, miközben a másik kezével a valódi, független civil társadalmat támadta, megbélyegezte, és ellenséget csinált belőle”, s megpróbálta őket ellehetetleníteni - összegzett Magyar Péter, majd kijelentette, ennek vége.

A miniszterelnök ezért felszólította a fideszes álcivileket, hogy „még ma” utalják vissza a számukra jogosulatlanul, méltánytalanul kiutalt adófizetői milliárdokat.