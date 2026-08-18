Nagyjából 400 milliárd forintnyi civil támogatást tett térképre a Miniszterelnökség

Interaktív adatbázisban tette közzé a Miniszterelnökség az elmúlt öt év állami civil támogatásait.
A kormányzat keddi tájékoztatása szerint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által lebonyolított programokból és más központi költségvetési forrásokból 2022 és 2026 között nagyjából 400 milliárd forint jutott civil szervezetekhez.
A térkép választókerületi bontásban mutatja meg, hogy egy-egy helyi szervezet mikor, mekkora összeget és melyik támogatási programból kapott.
Az adatbázisban a Városi Civil Alap, a Falusi Civil Alap, a Nemzeti Együttműködési Alap és a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) mellett más központi, egyedi civil támogatások is szerepelnek.Badacsonyi turistaház, százmilliós jutalék és 450 milliós NKA-támogatás is landolt Kocsis Máté személyi titkárának a cégeinél
A Miniszterelnökség közleménye szerint az átvilágítások, sajtóhírek és bejelentések arra utaló jeleket tártak fel, hogy a forrásokból aránytalan mértékben részesülhettek a korábbi kormánypártokhoz személyi, szervezeti vagy közéleti kapcsolatokkal kötődő civil szervezetek. A tárca azt is állítja, hogy
sokszor ezek a kedvezményezettek rövid szervezeti múltat és nehezen igazolható korábbi közösségi tevékenységet tudtak felmutatni.
A kormányzati adatbázis nemcsak a támogatás összegét és forrását tünteti fel, hanem azt is, hogy az adott szervezet milyen nyilvános közösségi tevékenységet végez. A Miniszterelnökség szerint így összevethetővé válik a helyben működő szervezetek támogatása azokéval, amelyeknél politikai vagy közéleti kapcsolódás merül fel.
A közlemény hangsúlyozza, hogy a cél nem a valós közösségi munkát végző civil szervezetek megbélyegzése, hanem a közpénzek felhasználásának átláthatóbbá tétele és az esetlegesen politikai és anyagi motivációval működő szervezetek kiszűrése a tényleges közösségi munkát végző civilek közül. A Miniszterelnökség arra is hivatkozik, hogy a támogatási döntésekre és a közpénzek felhasználására vonatkozó adatok közérdekűek.Kizárta az újbudai Fidesz-frakció azt a képviselőjét, akinek köze lehetett a Király Nórához köthető civil szervezetek korrupciós ügyéhezEgyházi kiadványok sokszorosításával kezdtek a civileknek szánt közpénzből, végül ebből adtak ki fideszes propagandaanyagokat