Nagyjából 400 milliárd forintnyi civil támogatást tett térképre a Miniszterelnökség

Bethlen Gábor Alap;Miniszterelnökség;civil támogatás;

2026-08-18 11:12:00 CEST

A 2022 és 2026 közötti kifizetések között a Városi Civil Alap, a Falusi Civil Alap, a Nemzeti Együttműködési Alap és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai is szerepelnek.

Interaktív adatbázisban tette közzé a Miniszterelnökség az elmúlt öt év állami civil támogatásait.

A kormányzat keddi tájékoztatása szerint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által lebonyolított programokból és más központi költségvetési forrásokból 2022 és 2026 között nagyjából 400 milliárd forint jutott civil szervezetekhez.

A térkép választókerületi bontásban mutatja meg, hogy egy-egy helyi szervezet mikor, mekkora összeget és melyik támogatási programból kapott.

Az adatbázisban a Városi Civil Alap, a Falusi Civil Alap, a Nemzeti Együttműködési Alap és a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) mellett más központi, egyedi civil támogatások is szerepelnek.

A Miniszterelnökség közleménye szerint az átvilágítások, sajtóhírek és bejelentések arra utaló jeleket tártak fel, hogy a forrásokból aránytalan mértékben részesülhettek a korábbi kormánypártokhoz személyi, szervezeti vagy közéleti kapcsolatokkal kötődő civil szervezetek. A tárca azt is állítja, hogy

sokszor ezek a kedvezményezettek rövid szervezeti múltat és nehezen igazolható korábbi közösségi tevékenységet tudtak felmutatni.

A kormányzati adatbázis nemcsak a támogatás összegét és forrását tünteti fel, hanem azt is, hogy az adott szervezet milyen nyilvános közösségi tevékenységet végez. A Miniszterelnökség szerint így összevethetővé válik a helyben működő szervezetek támogatása azokéval, amelyeknél politikai vagy közéleti kapcsolódás merül fel.

A közlemény hangsúlyozza, hogy a cél nem a valós közösségi munkát végző civil szervezetek megbélyegzése, hanem a közpénzek felhasználásának átláthatóbbá tétele és az esetlegesen politikai és anyagi motivációval működő szervezetek kiszűrése a tényleges közösségi munkát végző civilek közül. A Miniszterelnökség arra is hivatkozik, hogy a támogatási döntésekre és a közpénzek felhasználására vonatkozó adatok közérdekűek.