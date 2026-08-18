Az amerikaiak az utolsó pillanatban elhalasztották a 4iG-vel tervezett szándéknyilatkozat aláírását

Kedd délelőtt írták volna alá Budapesten a NER-közeli 4iG Nyrt. és a U.S. International Development Finance Corporation (DFC) közötti szándéknyilatkozatot (term sheet) ám az utolsó pillanatban a dokumentum aláírásának elhalasztásáról döntöttek - értesült a hvg.
A lap szerint a 4iG székházába tervezett aláírási ceremónia meghívottjai nem sokkal a rendezvény kezdete előtt értesültek Jászai Gellért elnök-vezérigazgató üzenetéből arról, hogy lemondják a programot. A tájékoztatás szerint a szándéknyilatkozatot előreláthatólag szeptember végén írják majd alá. A HVG úgy tudja, hogy az amerikai küldöttség már el is hagyta Magyarországot.Áll minden vizsgálat elé a 4iG
A halasztásról nem sokkal azt követően döntöttek, hogy a Magyar-kormány bejelentette, teljes körű átvilágítás indul a 4iG és a magyar állam kapcsolatáról, s a hatóságok minden állami vonatkozású szerződést felülvizsgálnak. A NER-közeli cég sem cáfolni, sem megerősíteni nem kívánta a lap értesüléseit.
Az augusztusi tárgyalások a 4iG űripari, védelmi, energetikai és digitális infrastruktúra-fejlesztési együttműködéseinek bővítéséről, valamint a vállalat regionális befektetési lehetőségeiről szóltak.Rászáll a Tisza-kormány a 4iG-re, zuhan a cég részvényeinek az értéke