Áll minden vizsgálat elé a 4iG

vizsgálat;átvilágítás;4iG Nyrt;

2026-08-18 11:46:00 CEST

Elengedhetetlennek tartják a szakszerű és tényeken alapuló vizsgálatot, így minden dokumentumot a kabinet rendelkezésére bocsátanak.

A 4iG Csoport együttműködik a kormány által kezdeményezett vizsgálatokban – tájékoztatta a vállalat kedden a Magyar Távirati Irodát (MTI).

Közleményükben hangsúlyozták:

meggyőződésük, hogy együttműködésük a magyar állammal szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös keretek között zajlik.

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn jelentette be, hogy felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését a kormány, és mindent el fog követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét, vagyonát visszaszerezze.

Erre reagálva a 4iG Csoport közölte: működése és fejlődése során mindenkor a hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően járt el, tranzakcióit és szerződéses kapcsolatait a szükséges vállalatirányítási, jogi és pénzügyi kontrollok mellett alakította ki. Tevékenysége során kiemelt szempont volt, hogy szabályos, tisztességes és a mindenkori magyar állam, azaz a magyar emberek számára előnyös döntések szülessenek. A társaság értékteremtő partnerségre törekszik az állammal, annak érdekében, hogy a közösen birtokolt társaságok értéke és nemzetközi versenyképessége komoly beruházások eredményeképp növekedjen, miközben megőrzik az irányító magyar befolyást.

A 4iG álláspontja szerint a közös tulajdonú cégeket a jó gazda gondosságával kezelték, befektetésekkel fejlesztették annak érdekében, hogy növeljék azok piaci megrendeléseit, munkahelyteremtő képességét és motorjai tudjanak lenni a helyi gazdasági közösségeknek. A 4iG Csoport organikus fejlődése, saját befektetései és nemzetközi tőkebevonásainak eredményeképpen az érintett vagyonelemek értéke nő.

Meggyőződésük szerint ez hosszú távú, kölcsönösen előnyös együttműködést jelent az állammal.

Ennek jegyében a 4iG Csoport együttműködik a kormány által kezdeményezett vizsgálatokban abban a szellemben, amit az erről szóló kormányhatározat is leszögez: azok minősítésére és a következtetések levonására a vizsgálatok lezárását követően kerülhet sor.

A közlemény szerint az elmúlt években a 4iG Csoport kiemelkedő ipari képességeket és kritikus infrastruktúrát épített ki a távközlés, az űr- és védelmi ipar területén, amelyek hozzájárulnak Magyarország digitális infrastruktúrájának, technológiai képességeinek és stratégiai autonómiájának erősítéséhez. A társaság működési sztenderdjeit és iparági építkezését a nemzetközi befektetési intézmények is elismerik.

Részvényeseik érdekeinek védelmében is elengedhetetlennek tartják a szakszerű és tényeken alapuló vizsgálatot, ennek során minden szükséges dokumentumot és információt rendelkezésre bocsátanak annak érdekében, hogy az objektív megítéléshez valamennyi tény rendelkezésre álljon

– hangsúlyozta a vállalat.

A 4iG Csoport üzletmenetének folytonossága és stratégiai feladatainak ellátása folyamatosak – az állammal fennálló szerződéseinek teljesítése nemzetgazdasági és nemzetbiztonsági szempontból kulcsfontosságú. A társaság a jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek megfelelően folytatja működését – zárták nyilatkozatukat.