Rászáll a Tisza-kormány a 4iG-re, zuhan a cég részvényeinek az értéke

Ha NER, akkor elsőként Mészáros Lőrinc és az Opus Nyrt. jut az átlagember eszébe, pedig az elmúlt években több száz milliárd forintnyi állami támogatással szórták meg Jászai Gellért 4iG Nyrt.-jét is. Mint az várható volt, a kormányzati érdeklődés elérte Jászai cégét is, egyszerre posztolt erről Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter is hétfőn. A 4iG Nyrt. az elmúlt években – több száz milliárd forintos állami támogatással, hitellel, MNB kötvényprogramban szerzett olcsó forrással – megszerezte, megvásárolta a Vodafone Magyarország Zrt.-t, ebből lett a mai a One távközlési szolgáltató, bekebelezte az egykori állami műsorszóró céget, az Antenna Hungaria Zrt.-t, de a Jászai Gellért-féle cégcsoportban tűntek el állami hadiipari cégek is az elmúlt években – az Orbán-kormány és a 4iG Nyrt. ezeket a tranzakciókat szabályos privatizációs szerződésnek tekintették. A 4iG Nyrt. azonban ha mással nem, azzal került a hírekbe, hogy a választások előtt még az előző kormány 1300 milliárd forintos keretszerződést kötött hadiipari fejlesztésekre, illetve állami műholdprogramra.
A Tisza-kormány pénteken jelentette be, hogy vizsgálatot indít az állam és cég kapcsolatainak a feltárására. Erről kormányhatározat is született. Magyar Péter miniszterelnök szerint a 4iG Nyrt. és a cégcsoport, a NER „lopakodó anyahajója” volt, a cégcsoporthoz stratégia fontosságú vagyonelemek kerültek az Orbán-kormány alatt, a cél ezen vagyonok visszaszerzése.Magyar Péter a megválasztása óta rendszeresen posztol hasonló közlemények, ám most annyival komolyabb a helyzet, hogy Kármán András pénzügyminiszter részleteiben is kifejtette, hogy a Tisza-kormány mire is kíváncsi.
A pénzügyminiszter szintén a Facebook-oldalán posztolt, amiben emlékeztet arra, hogy a Gondosóra-projekt túlárazásaiban – amiben szintén érintett volt a Jászai-féle cég – feljelentés született. Ám ez még csak a kezdet, mert a kormány megvizsgálja az Antenna Hungária körüli tranzakciókat, a Vodafone-vásárlás finanszírozását, a Honvédelmi Minisztérium és a 4iG között, a választás előtti hetekben megkötött 1300 milliárd forintos keretszerződést, a több mint 850 milliárd forintos műholdas program szerződéseit és meg a hadiipari tulajdonátruházásokat is – írta Kármán András.Kormányhatározat jelent meg a magyar állam és a 4iG kapcsolatának átvilágításárólMég nem döntött a Tisza-kormány, kizárja-e a magyar haderőfejlesztésből a finoman szólva NER-közeli 4iG-t
A tárcavezető szerint ahol szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös döntés született, azt is nyilvánosságra hozzák. Ám, ahol szabálytalanság, közpénzügyi visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merül fel, ott nem lesz szőnyeg alá söprés. A kormány az illetékes hatóságokhoz fog fordulni: a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalhoz, a NAV-hoz, a rendőrséghez, illetve az ügyészséghez – fogalmazott Kármán András.
A 4iG Nyrt. részvényeivel a vizsgálat bejelentésekor, hétfőn 10 százalékos mínuszban kereskedtek a 4iG Nyrt., igaz a befektetőket túl nagy meglepetés már nem érhette, hiszen a cég az év eleje óta már 55 százalékot vesztett az értékéből.
A befektetők óvatosak voltak, a Tisza erősödésével sokan már a választások előtt megszabadultak a részvényektől: a NER-papír tavaly novemberben jutott történelmi csúcsára, 4920 forintos részvényértékkel, ez decemberre 4000 forint közelébe csökkent, a 3000-et márciusban lépte át felülről, 2000 forint alá pedig május közepén került a papír, azóta az 1700–2000 forintos sávban mozog a részvény. A hétfői 1650 forint volt eddig a mélypont.Rekordokat dönt a Budapesti Értéktőzsde, de a NER-es kegyencek elbuktak