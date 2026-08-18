A Trump-adminisztráció szankciókkal sújtotta a Nemzetközi Büntetőbíróság elnökét és vezető tárgyalási ügyvédjét

Egyesült Államok;szankciók;Nemzetközi Büntetőbíróság;Marco Rubio;Trump-adminisztráció;

2026-08-18 23:35:00 CEST

Folytatódik az amerikai nyomásgyakorlás a háborús bűnök szankcionálására létrehozott nemzetközi szervezet ellen.

Az Egyesült Államok szankciós listájára került Akane Tomoko, a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elnöke - derült ki az amerikai pénzügyminisztérium honlapján közölt adatokból. A japán bírónő elleni büntetőintézkedések Donald Trump amerikai elnök kormányzatának újabb lépése az ICC ellen, amelyet a nemzetközi közösség 2002-ben hozott létre a háborús bűnök, a népirtás és az emberiség elleni bűnök üldözése céljából.

Az Egyesült Államok hatáskörrel való visszaélés címén szankcionálta a nemzetközi testület vezetőjét. Marco Rubio amerikai külügyminiszter az MTI szerint közölte, hogy Donald Trump elnök korábbi rendeletéhez igazodva büntetőintézkedés alá került a bíróság szenegáli nemzetiségű vezető tárgyalási ügyvédje, Abdulaje Seye is.

„Ezek a személyek közvetlenül bekapcsolódtak az ICC tevékenységébe olyan kormányok tisztségviselőinek letartóztatása, őrizetbe vétele és eljárás alá vonása érdekében, amelyek nem ismerik el a törvényszék fennhatóságát” – közölte Marco Rubio, feltehetően Izrael elfogatóparancs alá vont vezetőire, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökre és Joáv Galant volt védelmi miniszterre utalva, akik ellen a Gázai övezetben elkövetett háborús bűncselekmények miatt adták ki a körözést. Marco Rubio hozzátette, a bíróság többször megkísérelte fennhatóságát kiterjeszteni az Egyesült Államok polgáraira is.

„A Trump-adminisztráció világossá tette: a Nemzetközi Büntetőbíróság korrupt és végletesen átpolitizált nemzetek feletti bíróság, amelyik rosszindulatúan visszaélt fennhatóságával és túllépte mandátumát. Nem fogjuk eltűrni az állami szuverenitás elleni támadást” - áll az amerikai külügyminiszter nyilatkozatában.

Donald Trump 2025 februárjában írta alá azt a rendeletet, amely lehetővé teszi az ICC elleni szankciókat. A jogszabály alapján az Egyesült Államok azóta a hágai bíróság több tagját is szankciókkal sújtotta, ami többek között vízumkorlátozásból és pénzügyi szankciókból áll.

Az ICC kedden este közölte, kiáll a szankciók alá vont munkatársai, vezetői mellett. A testület jelezte, hogy az egyes államok által hozott, a bírák, ügyészek, illetve a törvényszék feladatának teljesítésén dolgozó egyéb munkatársak ellen irányuló intézkedések a jogállamiság elvét ássák alá.

Marco Rubio júliusban közölte, hogy a Trump-adminisztráció fokozni fogja az ICC aláásására irányuló törekvéseit, ideértve egy olyan diplomáciai kampányt is, amelynek célja, hogy nyomást gyakoroljanak más országokra a háborús bűncselekények ellen létrejött szervezetből való kilépésre.