Meghalt Frank Beard, a ZZ Top dobosa

gyász;rock;dobos;

2026-08-19 06:37:00 CEST

Az amerikai blues-rock zenekar alapító tagja 77 éves volt.

Családtagjainak körében, texasi otthonában elhunyt Frank Beard, a ZZ Top amerikai blues-rock zenekar alapító tagja és dobosa – közölte a gyászhírt kedden Bob Merlis, az együttes sajtófőnöke. A 77 éves zenész hospice ellátásban részesült richmondi ranchján, ahol a halál érte.

Billy Gibson, a zenekar másik alapító tagja, énekes-gitárosa nagyszerű barátként és zenésztársként emlékezett Beardre. – A világ elveszítette egyik legtermészetesebb, innovatív dobosát, Texas pedig igaz és nagyszerű fiát. A kézjegyét jelentő alapritmus volt a kulcsa annak, hogy a ZZ a csúcson maradjon – fogalmazott közösségi oldalán Gibson, aki a három alapító tag közül egyetlenként van életben.

Az együttes eredeti basszusgitárosa, Dusty Hill 2021-ben halt meg, addig a ZZ Top eredeti felállásban koncertezett. A zenekart 1969-ben hozták létre a texasi Houstonban. A 76 éves Billy Gibson változatlanul folytatja a koncertezést a ZZ Top élén, kiegészítő zenészekkel. Dusty Hillt 2021-ben hivatalos tagként Elwood Francis követte. Az AP amerikai hírügynökség kiemelte, hogy a ZZ Top több mint 50 millió lemezt adott el, és hat kislemezük az első helyre került a Billboard Mainstream Rock Airplay listáján. Hét albumuk szerepelt a Billboard 200 Top 10-es listáján, és három Grammy-díjra is jelölték őket.

Egykori dobosára emlékezve a zenekar lemondta két következő koncertjét, Salt Lake Cityben és Colorado Springsben. Közleményük szerint ugyanakkor a következő hétvégén ismét színpadra állnak Austinban, Frank Beard egyik kedvenc fellépőhelyén, abban a városban, amelyet a néhai dobos a második otthonának tekintett.