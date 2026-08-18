Molnár Áron Verebes Istvánnak: Az elkövetők mellé álltatok, nem az áldozatok mellé

Verebes István;Máté Gábor;Molnár Áron;

2026-08-18 20:59:00 CEST

„Aki relativizálja az abúzust és az elkövetők mellé áll, vagy maga is elkövető, lehet az NER-es, liberális, fideszes, nem fideszes, tökmindegy, nem érdemel más hangnemet. Te sem.”

Reagált Verebes István Népszavában megjelent nyílt levelére Molnár Áron. „A cikkedbe beleolvasva egy dolog jutott eszembe. Kétszer szólaltam fel markánsan az abúzus ellen, amit ellenem követtek el. Egyszer, amikor elmeséltem a Partizánban, hogy Frenkó Zsolt hogy abuzált engem tizenhét évesen és élt vissza a hatalmával, majd az Eszenyi-ügyben. A partizános interjúm után Bayer Zsolt írt egy hosszú cikket a Magyar Nemzetben, amiben relativizálta az abúzust, most az Eszenyi-Máté Gábor-ügyben te a Népszavában. Ugyanazok vagytok. Mind a két alkalommal az elkövetők mellé álltatok, nem az áldozatok mellé. Ahogy mondtam, ennek a világnak vége” – írta Instagram-posztjában az aktivista és színész.

A nyílt levélben Verebes István elsősorban Molnár Áron „általánosító, arrogáns” hangvételét kérte számon, amit Máté Gábornak címzett, amikor a Katona József Színház volt igazgatója megnyilvánult Eszenyi Enikő zaklatási ügyében. „Van egy nagyon erős hangú csapat, amely egyfolytában azt követelte, most már évek óta, hogy Eszenyi Enikő kérjen bocsánatot. Azt akkor nem mondták, hogy majd mi megítéljük, hogy az a bocsánatkérés milyen… Mit csináljon még? Haljon meg, dögöljön meg?” - tette fel a kérdést Máté Gábor az Ördögkatlan fesztiválon. Úgy tűnik, ez a gondolat nem nyerte el Molnár Áron tetszését. „Vége ennek a világnak, Gábor. Pontot kell tennünk erre a gondolkodásra, amit képviselsz és képviseltek” - közölte Molnár, mire Verebes István Népszavában megjelent írásában jelezte: „Nem. Áron, soha nincs semmilyen világnak vége. Folyamatok vannak, amelyek vagy jobbat ígérnek, vagy beleragadnak a régi világba. A te fenyegető mondatod inkább ragadós. (...) Senki gondolkodására nincs felhatalmazásod, s nem is ajánlatos pontot tenni, mert az a szellemiség szabadságát sérti.” Erre adott válaszában Molnár Áron úgy folytatta, senkivel kapcsolatban nem a művészi értékét, vagy kvalitását kérdőjelezte meg, hanem arról beszélt, hogy elfogadhatatlan a hatalommal való visszaélés és a következmények nélküliség. Ami a stílust illeti, közölte: „Aki relativizálja az abúzust és az elkövetők mellé áll, vagy maga is elkövető, lehet az NER-es, liberális, fideszes, nem fideszes, tökmindegy, nem érdemel más hangnemet. Te sem. Ezen nem finomítanunk kell, hanem még keményebben, még megingathatatlanabbul fogalmaznunk. Ezért pattog nálatok a labda. Vagy változtattok a gondolkodásotokon, vagy, ahogy már mondtam, hallgassatok örökre.”

Végezetül kilátásba helyezte, hogy holnap újra nyilvánosságra hoz egy ügyet. „Mert van itt egy dolog, ami elvarratlan maradt, az pedig az intézetis és gyermekotthonban élő gyerekek helyzete. Felkészül Páger Pál Attila, a Fóti Gyermekotthon volt igazgatója.”