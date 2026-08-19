Felfüggesztette a kereskedelmet Iránnal az Egyesült Arab Emírségek, miután rakéták repültek be a területére

Irán;kereskedelem;Egyesült Arab Emírségek;rakétatámadás;háború Iránban;

2026-08-19 07:37:00 CEST

A döntést a térséget sújtó konfliktus elmérgesedésével indokolták.

Felfüggesztette a kereskedelmet és a pénzügyi tranzakciókat Iránnal az Egyesült Arab Emírségek, miután Iránból indított ballisztikus rakéták repültek be az ország területére.

Az emírségek külügyminisztériumának kommunikációs igazgatója a döntést kedd éjjel

a térséget sújtó konfliktus elmérgesedésével indokolta, amely a tárca szerint veszélyezteti a nemzetközi békét és biztonságot is.

Az emírségek védelmi minisztériuma nem sokkal korában azt közölte, hogy a légvédelem két iráni ballisztikus rakétát észlelt, amelyek célpontjai a tengeren voltak. A közlés szerint a rakéták a tengerbe zuhantak. Áldozatokról az incidenssel összefüggésben nem számoltak be.

Az iráni külügyminisztérium szóvivője tagadta, hogy az országból rakétákat lőttek volna ki az emírségekre, és úgy vélte, hogy az ilyen jellegű vádaskodások ártanak a biztonság fokozását célzó erőfeszítéseknek.