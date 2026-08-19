Politikai támadások célkeresztjébe került Donald Trump titokzatos bizalmasa

Irán;Egyesült Államok;Törökország;Donald Trump;NATO-csúcs;amerikai szenátor;pletykák;nőügyek;háború Iránban;

2026-08-19 05:45:00 CEST

Az amerikai elnök fiatal segítője, Natalie Harp a konzervatív Fox Newson tűnt fel, ahonnan rajongásig terjedő lojalitása az elnök szűk stábjába katapultálta. A közösségi médiában olyan pletkyák is terjednek, hogy Trump és Harp kapcsolata már több, mint szakmai viszony.

Az újraválasztásért induló és jóképűsége miatt is egyre népszerűbb georgiai demokrata szenátor, Jon Ossof e heti kampányeseményén szóvá tette Donald Trump elnök és az eddig jobbára háttérben maradt fehér házi asszisztense, Natalie Harp titokzatos kapcsolatát. "Miközben a matrózaink Lincolnon vívják a háborúját, amely értelmetlenül pazarolja a muníciónkat és az olajtartalékainkat, az elnök átalussza az értékezleteit, golfozik és részvényekkel csencsel. Nem akarja végezni a munkáját. A báltermét akarja építeni és utazgatni Natalie-val a katari emírtől kapott védtelen repülő palotáján" - mondta Ossof, súlyos vádbeszédet tartva az elnök Irán elleni háborújáról és az asszisztenséhez fűződő bizalmas viszonyáról.

Az mindenesetre tény, hogy a második Trump-adminisztráció 2025-ös hivatalba lépése óta egyre többször bukkant fel az elnökkel közösen egy bőrtáskát cipelő dekoratív fiatal nő, akinek szerepe sokáig nem volt tisztázott a közvélemény előtt. A szőke hajjal és keresztény neveltéssel rendelkező Natalie Harp tankönyvi esete a Trump-adminisztráció által bevezetett MAGA-esztétikának, amely az odaadó, szolgálatkész és családbarát nőképet helyezi előtérbe.

Har legutóbb a július 8-i ankarai NATO-csúcson bukkant fel, amikor testőrsége egy Teherán által szervezett merénylettől tartva az Air Force One elnöki gépről egy élelmiszer-szállító konténer belsejében csempészte Trumpot egy katonai felségjelű szállítógépre, hogy azzal észrevétlenül tudjon eljutni a londoni állomásig.

Az említett konténerben azonban nemcsak Trump, hanem Harp is helyett kapott, így nem túlzás állítani, hogy az asszisztens árnyékként követi mindenhová az elnököt.

Érdemes tehát kicsit elmélyülni abban, hogy kicsoda Natalie Harp és milyen úton jutott el Fehér Házi szőke eminenciás szerepéig. Az elnöki asszisztens 2019-ben került a média és Trump látóterébe, amikor a FoxNews konzervatív hírcsatornán személyesen köszönte meg az elnöknek az általa aláírt „Right-to-try” (A kipróbálás joga) törvény elfogadását. A fiatal nő akkoriban csontrákkal küzdött, az említett jogszabály pedig lehetőséget adott a kísérleti stádiumban lévő orvosi kezelések alkalmazására is, amely megmentette életét. Egy évvel később Trump meghívására Harp már a 2020-as elnöki kampányán is dolgozott, sőt beszédet mondhatott a Republikánus Párt nemzeti közgyűlésén. Harp hivatalosan 2022-ben csatlakozott Trump stábjához, miután otthagyta a szélsőjobboldali One America News Network televíziónál betöltött műsorvezetői állását.

A The New York Times akkori riportjából kiderül, hogy Harp rajongása Trump iránt a stáb többi tagjának is szemet szúrt. Rajongása odáig fajult, hogy 2023-ban levelekkel kezdte el bombázni az addigra már két vádemelési eljárást is megélt republikánus elnökjelöltet. Az euforikus hangú levelekben olyan fordulatok szerepeltek, mint hogy „örömöt akarok hozni az életedbe” vagy „soha nem akarlak cserben hagyni”, de a súlyos betegségből kigyógyult asszisztens „őrangyalként és védelmezőként” is hivatkozott Trumpra.

A második Trump-kormányban már stabil munkatársként számoltak vele, tavaly pedig az elnök Truth Social közösségi médiás fiókjának kezelését is rábízták, miután a szintén lojalista Dan Scavinótól elvették ezt a jogkört.

Az elnök döntései és kommentárjai számos esetben a közösségi médiában jelennek meg először, így ez a lehetőség jelentős befolyást adott a 35 éves nő kezébe.

Ő posztolta az olyan ellentmondásos vagy egyenesen botrányos bejegyzéseket is, mint az Obama-házaspárt emberszabású majomként mutató AI-videó, vagy a Donald Trumpot pápaként ábrázoló fénykép.

A bizalmas viszonyt egyesek szerint Donald Trump házassága is megsínyli. Az elnök első életrajzírója, Michael Wolff a Substack blogján közzétett írásában azt állítja, hogy Melania Trump a 2024-es kampányban már azért volt ritkán látható, mert nem akart találkozni Harppal. A szigorúan ünnepi vagy formális eseményeken kívül Melania feladta a First Lady szerepét Wolff szerint. Egy másik sokatmondó esetről is ír. 2023-ban, Trump kampánystábja Palm Beachről az elnök bedminsteri golfklubjába tette át székhelyét, Harpnak pedig nem foglaltak külön szobát, így a nő a szobalányok körletében vert tanyát, hogy folyton az elnök közelében lehessen.

A Fehér Ház kommunikációs igazgatója, Steven Cheung a Daily Beastnek nyilatkozva a MAGA-világban egyre inkább elfogadott agresszióval válaszolt az állításokra. Wolff állításait hazugságnak és kitalációnak nevezte, amelyek szavai szerint kizárólag a szerző mániákus Trump gyűlöletének és „rothadó mogyorónyi agyának” a termékei.